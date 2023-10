IVFP-Untersuchung Nachhaltigkeits-Rating: Kein Anbieter erreicht Top-Note

Sind die Bestrebungen um mehr Nachhaltigkeit bei Versicherern vollständig in der Organisation und den Geschäftsprozessen verankert? Wird dem Thema eine hohe Bedeutung in der Unternehmensstrategie beigemessen oder dient dieses lediglich dem Zweck der positiven Außendarstellung? Wie steht es um die Produktgestaltung und den ökologischen Fußabdruck?

Nachhaltigkeitskompetenz für Tarifauswahl wichtig

Das Beratungsunternehmen Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) will durch ein neues Rating Transparenz in Sachen Nachhaltigkeitskompetenz der Lebensversicherer schaffen. Für Verbraucher und Makler sei dies ein wichtiger Indikator neben der Produktqualität bei der Tarifauswahl. Das Rating stützt sich laut der Autoren nicht ausschließlich auf aktuelle Kennzahlen der Unternehmen. Es betrachte vielmehr, ob die Versicherer auch mittel- bis langfristig eine klare Strategie entwickelt haben, um das Thema Nachhaltigkeit glaubhaft und effizient in den Geschäftsprozessen zu verankern.

Die Versicherer werden anhand von 34 Einzelkriterien geprüft. In der Bewertung kann ein Kriterium dabei verschiedene Ausprägungen erreichen. So heißt es beispielsweise beim Thema freie Fondsauswahl: Beschreiben Sie detailliert Ihren internen Screening-Prozess zur Auswahl der Fonds unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Für die Angaben des teilnehmenden Unternehmens nutzte das IVFP folgende Bewertungsmöglichkeiten:

Ein Screening-Prozess ist klar ersichtlich

Ein Screening-Prozess ist schwer ersichtlich

Es ist kein Screening-Prozess ersichtlich

Strategie als wichtigste Teilkategorie

Die Bewertung erfolgt laut der Studienautoren anhand eines standardisierten Bewertungsbogens, in den alle relevanten Parameter einfließen. Die einzelnen Rating-Kategorien werden mit Blick auf die Zielgruppeninteressen unterschiedlich stark gewichtet. Insgesamt gibt es vier Rating-Kategorien:

Teilbereich Strategie: 40 Prozent

Teilbereich Prozesse: 30 Prozent

Teilbereich Produkt & Service: 20 Prozent

Teilbereich (nachhaltigkeitsbezogene) Kennzahlen: 10 Prozent

Das IVFP hat nach eigenen Angaben einen individuellen Notenschlüssel entwickelt, mit dem es einzelne Noten in den vier geprüften Teilbereichen ermittelt. Die Gesamtnote ergibt sich demnach aufgrund der einzelnen Teilbereichsnoten sowie des jeweiligen Gewichts dieses Teilbereichs an der Gesamtnote. Weitere Informationen zur Methodik gibt es hier.

Fragwürdige Methodik

Auch wenn sich das IVFP zur Benotung nicht weiter äußert, ist das Benotungssystem aus anderen Ratings des Unternehmens bekannt. Einzel- und Gesamtergebnisse werden mit den Noten „Exzellent“, „Sehr Gut“ und „Gut“ bedacht. Dies ist als besonders anbieterfreundlich zu werten, zumal schlechtere als mit „Gut“ bewertete Unternehmen gar nicht in der Ergebnisübersicht aufgelistet werden.

Durch diese Intransparenz in Sachen Notenskalierung ist auch unbekannt, wie viele Versicherer in der Untersuchung insgesamt berücksichtigt werden konnten. Durch den Umstand, dass die Versicherer innerhalb der Gesamtnoten nur alphabetisch sortiert werden, gibt es zudem keine echte Rangfolge im Rating. Dies ist erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Vom IVFP ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel erwerben.

Zwölf Unternehmen mit zweitbester Bewertung

Beim Kompetenz-Rating Nachhaltigkeit fällt die fehlende Rangfolge besonders ins Gewicht, denn alle ausgezeichneten Anbieter haben dieselbe Gesamtnote. Zwölf Unternehmen schneiden demnach „Sehr gut“ ab, darunter der Marktführer in der Leben-Sparte Allianz (Ergebnisübersicht hier). Im Vergleich zu sonstigen IVFP-Ratings fällt auf, dass überhaupt kein Unternehmen die Top-Note einheimsen konnte. Auch in den Teilkategorien findet sich die Bewertung „Exzellent“ nur selten, beim Teilbereich Strategie überhaupt nicht.

Insgesamt deuten die Rating-Ergebnisse damit darauf hin, dass die Branche hier durchaus noch Nachholbedarf hat.