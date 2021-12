Nachhaltigkeits-Workshop für Berater

Unter dem Motto „Mehr Nachhaltigkeit, mehr Erfolg“ findet zwischen dem 14. Mai und dem 18. Juni in sechs deutschen Städten ein Berater-Workshop zum Thema Nachhaltigkeit statt.Wie baue ich das Thema Nachhaltigkeit einfach und effektiv in meine Kundengespräche ein? Wie kombiniere ich kundenorientiert konventionelle mit nachhaltigen Investments? Wie gehe ich mit Vorbehalten im Kundengespräch um? Wie kann ich mit Nachhaltigkeit Neukunden gewinnen und meine Umsätze steigern? Antworten auf diese und andere Fragen liefern Experten renommierter Vermögensverwalter wie Acatis, Bank Sarasin, Pioneer, Swisscanto und Triodos sowie Spezialisten aus den Häusern Craton Capital, DNB Nor, Terr-Assisi und We-Grow.Zu Wort kommen auch vertriebliche Praktiker mit Tipps für die Kundenansprache, die die Besucher auch durch den Begriffsdschungel führen werden.Der Workshop wird vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) unterstützt und wendet sich an Einsteiger sowie an thematisch erfahrene Berater und Beraterinnen. Zertifizierte Financial Planer erhalten für die Teilnahme an dieser Veranstaltung 2,5 Credits.