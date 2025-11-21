Immer mehr Versicherer verstehen Nachhaltigkeit als Werttreiber. Dies spiegelt sich positiv in ihrer Berichterstattung wider. Die beste in Deutschland hat 2025 die Zurich.

ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und ist ein Rahmenwerk zur Bewertung der nachhaltigen und ethischen Praxis von Unternehmen.

Die deutschen Versicherer haben 2024 die Qualität ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung deutlich verbessert. Das zumindest geht aus der neuen Untersuchung „ESG-Spotlight“ des Beratungsunternehmens Zielke Research Consult hervor, in der 50 Versicherer bewertet werden, die eine Anzahl von 500 Mitarbeitern überschreiten und in Deutschland vertreten sind.

Zur Gesamtleistung der Gesellschaften in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung schreiben die Autoren: „Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wirkt – selbst in einem Jahr voller regulatorischer Unsicherheiten. Trotz der noch ausstehenden nationalen Umsetzung sowie der Omnibus-Initiative der EU-Kommission haben viele Versicherungsunternehmen bereits inhaltlich auf die neuen Anforderungen umgestellt und ihre ESG-Performance deutlich gesteigert.“

Vor dem Hintergrund laufender Debatten zur Rücknahme von Berichtspflichten fungiere die CSRD-Richtlinie zunehmend als Steuerungsinstrument, nicht als reine Berichtspflicht. „Eine Abschaffung könnte den Wert für Anteilseigner mindern“, heißt es.

Die Methodik

Bewertet wird die öffentlich zugängliche Berichterstattung zum Nachhaltigkeitsengagement der jeweiligen Unternehmen nach den ESG-Kriterien für das Berichtsjahr 2024. Dabei werden insgesamt 18 Kennzahlen für die drei ESG-Bereiche definiert und die erreichte Ausprägung je Unternehmen mit nach Kriterium unterschiedlichen Plus- oder Minuspunkten bewertet.

Beim Komplex Environment (Umwelt) geht es im Wesentlichen um die CO₂-Reduktion, um die Transparenz zu den Maßnahmen bezüglich der CO₂-Reduzierung und um die ESG-Kapitalanlagepolitik. Der Klimatransitionsplan wird als neuer Indikator hinzugefügt. Er bewertet die strategische Ausrichtung und langfristige Klimapfade der Unternehmen.

In der Dimension Social (Soziales) werden Bereiche wie Inklusion, Gesundheitsmanagement und soziale Initiativen, aber auch die Frauenquote im Unternehmen und Kundenzufriedenheit mit Weiterempfehlungsbereitschaft bewertet, sowie neu die Gender-Pay-Gap-Ratio.

Zur guten Unternehmensführung (Governance) werden unter anderem die Auffindbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte, die Integration der Nachhaltigkeitsverantwortung ins Unternehmen, Formulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie und wie stark die Solvabilität des jeweiligen Unternehmens ist, analysiert.

Konkrete Informationen zur wissenschaftlichen Methodik der Studie liefert der Berichtsband, der hier kostenlos heruntergeladen werden kann, allerdings nicht.

Große Spreizung bei der Qualität der Berichte

Die Untersuchung zeigt laut Zielke erhebliche Unterschiede in der Tiefe und Konsistenz der Nachhaltigkeitsberichte. Besonders positiv falle dabei auf, wenn ein detailliert ausgearbeiteter Transitionsplan die langfristige strategische Ausrichtung untermauert. Andere Unternehmen berichteten solide über ihre Klimastrategien, setzen dabei jedoch stark auf Ausschlusskriterien, wodurch die jeweiligen Transitionspläne teilweise noch ausbaufähig wirkten.

Eine weitere Gruppe zeichne sich durch sehr strukturierte Darstellungen klimabezogener Risiken aus und nutze innovative Bewertungsansätze, etwa modellbasierte Risikomessungen. Es gibt laut Zielke zudem Versicherer, deren Berichte zwar formal gut aufgebaut sind, jedoch an Stringenz in der narrativen Führung verlieren, was die Lesbarkeit erschwere. Wiederum andere richteten ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung deutlich als Risikobericht aus, insbesondere im Hinblick auf Kundenbeziehungen und operative Risiken.

Auffällig sei auch, dass einige Unternehmen soziale Aspekte sichtbar in ihre strategische Ausrichtung integrieren – etwa durch Maßnahmen für benachteiligte Kundengruppen oder Programme zur Gesundheitsförderung. Gleichzeitig konzentriere sich ein Teil der Branche nahezu ausschließlich auf den Klimabereich, wodurch soziale und governancebezogene Themen nur eine untergeordnete Rolle spielten. Viele Versicherer gewännen durch die doppelte Wesentlichkeitsanalyse dafür erstmals ein tieferes Verständnis über Risiken und Wechselwirkungen in ihrer Wertschöpfungskette.

Die Ranking-Ergebnisse

Konkret haben laut Zielke 39 der 50 ausgewerteten Versicherer für das Berichtsjahr 2024 die strengeren Vorgaben des CSRD-Rahmenwerks angewendet. Zehn Versicherer – basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen – nehmen bislang keine Berichterstattung nach den EU-Nachhaltigkeitsanforderungen vor.

Was die konkreten Ergebnisse angeht, erreichen die Unternehmen 3,23 Punkte (Vorjahr: 2,97) auf einer Skala von minus 5,33 bis plus 6,75, ein Zuwachs von rund 9 Prozent. Die größten Verbesserungen werden im Bereich Governance erzielt, gefolgt von leichten Zuwächsen im Bereich Environment.

Zurich vorn, Münchener Verein Schlusslicht

Die Zurich Gruppe Deutschland hat es mit einem Wert von 5,91 erstmals an die Spitze des Rankings geschafft, dahinter folgen die Versicherungskammer Bayern und Prisma Life. Dafür fällt der Vorjahressieger Axa deutlich zurück. Überdurchschnittlich stark verbessert haben sich der Vereinigte Versicherer im Raum der Kirchen und die Continentale, allerdings nur im Mittelfeld des Rankings.

Quelle: Zielke Rating GmbH

In der Gesamtauswertung ist es nur drei Versicherern nicht gelungen, eine positive Bepunktung zu erreichen. Den im Vorjahresvergleich höchsten Punkteverlust muss die Stuttgarter Lebensversicherung hinnehmen – laut Zielke aufgrund mangelhafter Transparenz. Das deutlich schlechteste Ergebnis im Ranking belegt der Münchener Verein mit -1,60 Punkten. Bei diesem Unternehmen besteht der Bericht „eigentlich nur aus Taxonomieangaben“, heißt es von den Autoren.

Kommerzielle Interessen der Untersuchung

Zwölf Unternehmen erhalten von den Untersuchern ein Gold-Label als „nachhaltiger Versicherer“, wofür mindestens 4,59 Punkte erforderlich sind. Dieser Umstand schmälert sicherlich die Neutralität der Untersuchung, hat Zielke doch ein geschäftliches Interesse an der Vergabe an möglichst vieler Unternehmen. Ausgezeichnete Unternehmen können Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Zudem werden im Berichtsband viele Versicherer als „Unterstützer der Studie“ aufgeführt.