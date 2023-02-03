Von Comgest Sienna IM holt Nachhaltigkeitsleiterin

Alix Faure leitet ab sofort den Bereich Umwelt, Soziales und Governance (engl.: Environment, Social, Governance; kurz: ESG) von Sienna Investment Managers. Das teilt die Anlagegesellschaft mit.

Sienna Investment Managers (Sienna IM) stellt Alix Faure als Leiterin des Bereichs Umwelt, Soziales und Governance (engl.: Environment, Social, Governance; kurz: ESG) ein. Faure soll die Anlagegesellschaft zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Investments machen. Die Nachhaltigkeitsexpertin stößt vom Asset Manager Comgest zu Sienna IM. Ihre Karriere startete sie im Jahr 2005 bei BNP Paribas Investment Partners.

Faure sagt über ihren Wechsel zu Sienna IM: „Die Arbeit mit den hochspezialisierten Investmentteams von Sienna IM in ganz Europa sowie unseren anderen wichtigen Partnern wird sehr inspirierend sein. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Impact-Investments bei alternativen Anlagen weiter voranzutreiben und auf unsere ehrgeizigen ESG-Ziele hinzuarbeiten, ist eine wunderbare Aufgabe.“

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Alix Faure von Sienna IM;

Quelle: Sienna IM

Sienna-CEO Paul de Leusse fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, Alix bei Sienna IM willkommen zu heißen, zumal wir das ESG-Team in allen Abteilungen weiter verstärken werden. Die Verwaltung liquider und insbesondere realer Vermögenswerte wie Kredite, Aktien oder Immobilien eignet sich besonders gut für die Umsetzung von Impact-Strategien. Alix' Fachwissen und ihre ausgeprägten Führungsqualitäten werden entscheidend sein, um noch besser auf die Erwartungen unserer Kunden und anderer Stakeholder in diesem Bereich einzugehen.“