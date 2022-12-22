Vier große Herausforderungen Was sich bei der Gesundheitsversorgung ändern muss

Mit der Corona-Pandemie sind Herausforderungen bei der Gesundheitsversorgung weltweit in den Fokus gerückt. Für den Zugang zu medizinischer Versorgung sind vier Bereiche entscheidend – und damit auch spannend für Investoren, sagt Coline Pavot, bei der Fondsgesellschaft LFDE für Nachhaltigkeits-Research zuständig.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens werden in Bangkok gegen Corona geimpft: Die Gesundheitsausgaben sind in den vergangenen Jahren weltweit stark gestiegen.

„Ungleichheiten im Bereich der Gesundheitsdienste sind der Grund für die Unterschiede bei der Lebenserwartung“ stellte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon 2019 fest. Die Gesundheitskrise der vergangenen zwei Jahre hat noch einmal deutlich die wachsenden Ungleichheiten beim Zugang zu medizinischer Versorgung und deren Folgeauswirkungen aufgezeigt – sei es mit Blick auf den ungleichen Zugang zu Impfstoffen weltweit bis hin zu den wachsenden Schwierigkeiten, insbesondere aufgrund des Pflegekräftemangels, die Gesundheitssysteme überhaupt aufrechtzuerhalten.

Was sind die Ursachen und Hintergründe der Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung? Welche Lösungen existieren, um die Hemmnisse zu beseitigen? Wir sehen vier konkrete Ansatzpunkte, um sowohl bestehende Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung zu bekämpfen als auch Anlagechancen wahrzunehmen.

1. Gesundheitsversorgung oft schlecht erreichbar

Die geografische Erreichbarkeit ist ein Schlüsselaspekt des Zugangs zu Gesundheitsversorgung. Für geschätzte 646 Millionen Menschen weltweit ist das nächste Gesundheitszentrum nicht in unter einer Stunde zu erreichen. Dies ist umso dramatischer, als dass bestimmte Krankheiten eine engmaschigen medizinischen Betreuung benötigen. Lösungsansätze können unter anderem die Telemedizin und die damit verbundenen Technologien bieten. Sie stellen eine Antwort auf die medizinische Unterversorgung dar und ermöglichen eine schnellere Versorgung weitab lebender Menschen.

2. Weltweite Gesundheitsausgaben stark gestiegen

Darüber hinaus haben sich die weltweiten Gesundheitsausgaben laut WHO in den verganenen 20 Jahren auf mittlerweile 8.500 Milliarden US-Dollar pro Jahr verdoppelt. Diese Kosten belasten sowohl die staatlichen Gesundheitssysteme als auch den Geldbeutel der Patienten und haben negative Folgen für den Zugang zu medizinischer Versorgung.

In den USA ist es 33 Prozent der Bevölkerung aus finanziellen Gründen nicht möglich, empfohlene Versorgungsleistungen in Anspruch zu nehmen oder einen Arzt aufzusuchen. Angesichts dieser Herausforderung setzen Unternehmen auf Innovationen, um die medizinische Versorgung erschwinglicher zu machen. Ein Beispiel dafür ist die In-vitro-Diagnostik, auf die nur 2 bis 3 Prozent der weltweiten Gesundheitsausgaben entfallen, von der aber die meisten medizinischen Entscheidungen abhängen. Dank ihrer Präzision lassen sich die Wartezeiten bis zur Behandlung sowie Krankenhausaufenthalte verkürzen.

3. Zu wenig Personal

In Europa sind eine Million Stellen im Gesundheitssektor unbesetzt. Dieser Pflegekräftemangel erschwert die Patientenversorgung. Das Problem der Verfügbarkeit betrifft auch die Therapien. Etwa 300 Millionen Menschen weltweit leiden unter einer Krankheit, die derzeit nicht behandelbar ist. Unternehmen nehmen sich dieser doppelten Herausforderung an, indem sie bedarfsgerechte Lösungen entwickeln, wie etwa spezielle Softwarelösungen, die dem Pflegepersonal Zeit sparen, oder innovative biologische Arzneimittel für seltene Krankheiten oder bestimmte Krebsarten, für die bisher kaum Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

4. Mangelndes Vertrauen in Gesundheitssysteme

Es bestehen aber auch Herausforderung hinsichtlich der Akzeptanz von Therapien. Beispielsweise sind 37 Prozent der Franzosen nicht davon überzeugt, dass das Gesundheitssystem ihnen die bestmögliche Behandlung zukommen lässt. Dieses Misstrauen kann mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen, etwa mit Sorgen um die Qualität der Pflege aufgrund von Medienberichten über Medizinskandale oder mit den Schmerzen, die mit bestimmten Therapien verbunden sind.

Auch die Stärkung des Patientenvertrauens in die Qualität der Pflege motiviert Unternehmen, innovative Lösungen zu erarbeiten; dies gilt vor allem für Unternehmen, die innovative Medizinprodukte wie beispielsweise schlauchlose Insulinpumpen entwickeln, die die Behandlung angenehmer machen und zu ihrer Akzeptanz beitragen.

Über die Autorin:

Coline Pavot ist Leiterin des Research-Teams für verantwortliche Investments beim französischen Fondshaus La Financière de l’Échiquier (LFDE).