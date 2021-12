Nachhaltigkeitsfonds bleiben en vogue

Der Markt für nachhaltige Publikumsfonds im deutschsprachigen Raum ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Sustainable Business Institute der European Business School in Oestrich-Winkel hervor. Demnach waren Ende 2007 insgesamt 181 grüne Fonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Ende 2006 waren es noch 137 Fonds.Das in Nachhaltigkeitsfonds verwaltete Vermögen stieg um etwa 90 Prozent auf knapp 34 Milliarden Euro. Davon waren vier Fünftel des Geldes in 115 Aktienfonds investiert. Die 30 Mischfonds am Markt kommen auf einen Marktanteil von 9,4 Prozent. In den 29 nachhaltigen Rentenfonds waren 2,7 Milliarden Euro (8,5 Prozent des Marktes) investiert. Die sechs Dachfonds aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen nur auf 132 Millionen Euro.