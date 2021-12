Nachhaltigkeitsstudie: Kleine und mittlere Unternehmen vorne

In der Studie „Demografie: Chancen und Risiken einer Welt im Wandel“ analysiert der Vermögensverwalter Dexia AM Unternehmen, die den Problemen des demografischen Wandels entgegenwirken und somit nachhaltig interessante Chancen für Anleger bieten. Kleine und mittlere Unternehmen bieten laut Studie mehr Chancen als große Gesellschaften. Fachkräftemangel, die steigende Nachfrage nach Basisgütern- und Dienstleistungen, eine alternde Gesellschaft und die zunehmende Beanspruchung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt sind Konsequenzen des demografischen Wandels, die nach Ansicht von Dexia erhebliche wirtschaftliche Chancen bieten. Die Investmentgesellschaft stellt vier Unternehmen vor, die in diesen Bereichen aktiv sind und erklärt, wie sie von den zukünftigen Entwicklungen profitieren.: Über 70 Prozent der Erlöse erhält das Unternehmen aus Dienstleistungen im Bildungsbereich. 20 Prozent stammen aus Asien und anderen Teilen der Welt. Bildungsdienstleister, Personaldienstleister, Outsourcing- Unternehmen sowie Automatisierungsspezialisten sollen laut Dexia die Probleme des Fachkräftemangels lösen.: Das Unternehmen bietet Telefon- und Kabeldienstleistungen in dreizehn lateinamerikanischen und afrikanischen Schwellenmärkten und vertreibt vornehmlich Kartentelefone mit günstigen Tarifen. Unternehmen, die günstige Arzneimittel, Nahrungsmittel, Finanzdienstleistungen und Telekommunikationsdienste anbieten, decken die steigende Nachfrage nach Basisgütern und Dienstleistungen in einer Gesellschaft der sinkenden Löhne.: Der größte Betreiber von Altersheimen in Frankreich hat eine spezielle Station für Altersheimpatienten. Produkte für ältere Menschen, die entweder den Wunsch nach einem gesünderen Leben und mehr Lebensqualität erfüllen oder für die finanzielle Sicherheit sorgen, können die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft befriedigen. Suez Enviroment: Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Wasser- und Abfallmanagement. Unternehmen, die sich auf Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft, den Hygiene- und Sanitärbereich und das Ressourcenmanagement konzentrieren entlasten die natürlichen Ressourcen der Umwelt.