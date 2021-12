Svetlana Kerschner 07.09.2009 Lesedauer: 2 Minuten

Nachhaltigkeitsstudie von Sarasin: Briten und Franzosen vorne

„Der Einbezug von Nachhaltigkeitsstrategien beim Bauen und Sanieren von Gebäuden zahlt sich langfristig aus“, so die Schweizer Privatbank Sarasin. In der Immobilienbranche scheint diese Botschaft jedoch noch nicht überall angekommen zu sein. Während die nachhaltigsten Immobilienaktiengesellschaften aus Großbritannien und Frankreich kommen, rangieren Asien und die USA am unteren Ende der Skala – mit einer Ausnahme.