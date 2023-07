Studie PKV-Anbieter sollten bei Anlagestrategie nachjustieren

Die Solvenzsituation der privaten Krankenversicherer in Deutschland ist stabil, bei sogar leicht verbesserten Quoten im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus der „Solvenzanalyse 2022“ der Zielke Research Consult hervor.

Die Solvenz- oder Solvabilitätsquote (SCR-Quote) gibt an, ob ein Versicherer auch in modellhaften Extremszenarien genügend Eigenmittel hat, um seinen Verpflichtungen gegenüber Versicherten und anderen Leistungsempfängern nachzukommen. Die kritische Grenze liegt bei 100 Prozent. Laut Zielke-Untersuchung stieg die ausgewiesene Solvenzquote (also ohne bilanzielle Hilfen wie Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassungen) im Durchschnitt der untersuchten Unternehmen im vergangenen Jahr von 514 auf 532 Prozent. Die reine Solvenzquote machte ebenfalls einen Sprung nach oben, von 502 auf 516 Prozent.

Die Verbesserung der Eigenmittelausstattung ist eine Folge der gestiegenen Zinsen. Diese nimmt laut Untersuchung kurzfristig den Druck zur Prämienerhöhung etwas weg, sofern die medizinischen Leistungen nicht auch in dem Maße teurer werden, wie sonstige Lebenshaltungskosten. Im vergangenen Jahr lag die Teuerungsrate bei den Gesundheitsausgaben mit 7,5 Prozent leicht unter der allgemeinen Inflationsrate.

Bei zehn Krankenversicherern drohen überdurchschnittliche Beitragssteigerungen

Trotz dieser Wirkung werden nach Analyse der Berichte zur Solvenz- und Finanzlage von insgesamt 37 privaten Krankenversicherern bei zehn Gesellschaften Beitragsanpassungen oberhalb der medizinischen Inflation erwartet. Konkret nennt die Untersuchung die Gesellschaften, bei denen die Erwartung an eine Beitragsstabilität geringer als 50 Prozent sei. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Zielke hier Prämienerhöhungen erwartet, „da der Solvenzmix nicht optimal ist“. Betroffen sind:

Alte Oldenburger Krankenversicherung (AG und V.V.a.G.)

Concordia Krankenversicherung

Continentale Krankenversicherung

Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei

Hallesche Krankenversicherung

Liga Krankenversicherung katholischer Priester

LVM Krankenversicherung

Mecklenburgische Krankenversicherung

Süddeutsche Krankenversicherung.

Untersucht wurde auch erneut die Transparenz der PKV-Anbieter. Darunter verstehen die Autoren, die Menge an nützlichen Informationen, die ein Unternehmen preisgibt. Informationen zur eigentlichen Methodik veröffentlicht Zielke dabei nicht. In der Transparenz-Untersuchung belegt die Hallesche (19 Punkte) den Spitzenplatz, gefolgt von der Bayerischen Beamtenkrankenkasse (15), Axa (14) und Barmenia (14). Schlusslicht in Sachen Transparenz sind Hanse Merkur (5), Concordia (5) und Inter Krankenversicherung. Im Durchschnitt wurden 10,1 Punkte vergeben.

Mehr Risiko bei der Kapitalanlage gefordert

Studienautor und Geschäftsführer Dr. Carsten Zielke empfiehlt der Branche aufgrund der hohen Inflation und der gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen ihre Anlagestrategie zu überdenken. Für ihn ist der Anteil festverzinslicher Papiere zu groß und die insgesamt 18,8 Prozent, die in Aktien, Beteiligungen und Immobilien stecken, zu gering. Es sei mehr Risiko bei den Investitionen in Sachwerte gefragt

„Prämienanpassungen werden hauptsächlich die Pflegeversicherung betreffen“, während der Druck in der Krankenvollversicherung durch die Zinsentwicklung etwas abnimmt, so das Urteil der Analysten. Zielke warnt vor einer Anhebung der Pflichtversicherungsgrenze, die von SPD und Grünen favorisiert wird, um so das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung auszugleichen. Die Beitragsbelastung in der PKV sei zwischen 2013 und heute weniger gestiegen (32 Prozent) als in der gesetzlichen mit 40,2 Prozent, rechnet er vor. Zielke empfiehlt im Sinne von mehr Wettbewerb die Bemessungsgrenze sogar abzusenken, um das Gesundheitssystem so zu stabilisieren. Auch brauche die Ärzteschaft eine fairere Bezahlung.