Allein im vorigen Jahr verzeichneten Deutschlands Finanzämter Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 121,5 Milliarden Euro. Das von den Steuerbehörden berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen stieg 2023 auf einen neuen Höchstwert, berichtet das Statistische Bundesamt. Damit erhöhte sich auch die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro. Tendenz steigend: In den kommenden Jahren dürften weitere hunderte Milliarden Euro an angespartem Kapital vererbt oder verschenkt werden. Wie können Vermögende die dabei anfallenden Steuern zumindest ein wenig drücken?

Daniel Welker: Als smartes Instrument einer steuerlich optimierten Vermögensübertragung bieten sich speziell konzipierte Lebensversicherungen an. Wer sein Geld klug angelegt hat, braucht sich nicht um seinen Wohlstand im Alter zu sorgen. Doch spätestens bei der Nachlassplanung verdüstert sich das Bild, insbesondere für Wohlhabende und ihre Familien. Bei der Vermögensübertragung besetzt Deutschland eine Spitzenposition in Europa. Umfragen zeigen, dass mit einem Anteil von 91 Prozent die überwältigende Mehrheit der Deutschen ihr Vermögen ganz oder teilweise an die eigene Familie weitergeben möchte. Rund 121 Milliarden Euro wurden laut Finanzverwaltungen Deutschlands 2023 durch Erbschaften und Schenkungen übertragen, fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Schenkungen stiegen im vergangenen Jahr sogar um über 44 Prozent an. Doch ohne weitblickende Nachlassplanung droht vielen Vermögensübertragungen eine Steuerfalle bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer.

Erbschaften und Schenkungen auf Rekordniveau

Festgesetztes geerbtes und geschenktes Vermögen nach Festsetzungsjahren in Milliarden Euro Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024

Was bedeutet das konkret? Inwiefern lassen sich Lebensversicherungen individuell gestalten, um Vermögen steueroptimiert auf nachfolgende Generationen zu übertragen?

Welker: Bestimmte langlaufende Tarife können weit mehr als Absicherung und Wohlstandsbildung: Sie ermöglichen neben dem intelligenten Vermögensmanagement zusätzlich eine Nachlassplanung, die in vielen Fragen flexibler ist als herkömmliche Erbschaftsregelungen, beispielsweise das klassische Berliner Testament. Sie bieten sehr lange Laufzeiten für den Erlebensfall, bis zum 104. Lebensjahr der versicherten Person. Die lange Vertragslaufzeit kann einen erheblichen Beitrag für die optimale Vermögensübertragung über Generationen hinweg leisten. In den Vertrag können mehrere Versicherungsnehmer, versicherte Personen und Bezugsberechtigte aufgenommen und Bezugsrechte individuell gestaltet werden. Auch die Fälligkeit kann bei modernen Tarifen durch die Vereinbarung einer sogenannten Termfix-Option für die Versicherungsleistung flexibler geregelt werden – und damit die steuerliche Wirksamkeit. Der Vorteil: Fälligkeitszeitpunkte lassen sich gezielt für generationenübergreifende Vermögensübertragung optimieren.

Wie genau funktioniert die von Ihnen erwähnte Möglichkeit, Steuern zu sparen?

Welker: Moderne Wealth-Tarife verfügen über sogenannte Termfix-Optionen, mit denen die Auszahlung gestaltet werden kann. Verstirbt die versicherte Person, muss die Versicherungssumme nicht sofort ausbezahlt werden. Ein konkretes Beispiel: Ein gutverdienender Familienvater schließt eine langlaufende Lebensversicherung ab. Er ist zugleich Versicherungsnehmer und versicherte Person, seine Kinder werden als Bezugsberechtigte eingesetzt. Wenn beispielsweise Zweifel an der Reife seiner Kinder in finanziellen Angelegenheiten bestehen, kann die Auszahlung erst in einigen Jahren vereinbart werden, beispielsweise bei Abschluss eines Studiums oder dem Erreichen eines bestimmten Alters. Stirbt die versicherte Person vor der Auszahlung und liegen zwischen dem Todesfallzeitpunkt und dem mit der Termfix-Option bestimmten Fälligkeitszeitpunkt mehr als zehn Jahre, können eine günstigere Steuerprogression und zusätzlich die persönlichen Freibeträge in Anspruch genommen werden.

Was muss man beachten, wenn man sein Geld langfristig sinnvoll investieren und zugleich Freibeträge der Erbschaftsteuer nutzen will?

Welker: Wer die Freibeträge der Erbschaftsteuer ausschöpfen möchte, kann diese im Rahmen einer maßgeschneiderten Generationenversicherung bei einem langen Leben sogar mehrfach nutzen. Wenn beispielsweise der Hauptverdiener einer Familie Vermögen auf ein leibliches Kind übertragen möchte, können beide Elternteile vertraglich als Versicherungsnehmer eingesetzt werden, obwohl nur ein Elternteil die Prämie leistet. Auf diese Weise lässt sich der volle Freibetrag der Erbschaft- und Schenkungsteuer von 400.000 Euro pro Kind sofort und zusätzlich alle zehn Jahre im Rahmen des angesparten Versicherungskapitals nutzen. Das übertragene Vermögen bleibt dabei im Vertrag, arbeitet renditewirksam weiter und muss nicht entnommen werden.

Freibeträge der Erbschaft- und Schenkungsteuer für ...

… Ehegatten, Lebenspartner 500.000 Euro … Kinder, Stiefkinder, Enkel (falls deren Eltern verstorben) 400.000 Euro … Enkel 200.000 Euro … Eltern 100.000 Euro … Andere 20.000 Euro



Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. Freibeträge der Erbschaft- und Schenkungsteuer seit dem Jahr 2009

Bevor aber die Kinder erben, sollen oftmals zunächst Hinterbliebene wie der länger lebende Ehepartner im Rentenalter effektiv abgesichert werden.

Welker: Ehegatten, die sich im Rahmen der Nachfolgeplanung fürs Alter oder den Todesfall absichern wollen, können von langlaufenden Lebensversicherungen steuerlich immens profitieren. Beide können sich vertraglich zugleich als Versicherungsnehmer und versicherte Person eintragen lassen, die vertraglich vereinbarte Prämie wird jedoch ausschließlich vom Hauptverdiener geleistet. In diesem Fall wird die Versicherungsleistung fällig, wenn entweder beide versicherte Personen den Ablauftermin erleben – dies ist die Leistung im Erlebensfall. Oder aber dann, wenn eine der beiden versicherten Personen vor Ablauf dieses Stichtags stirbt – dies ist die Todesfallleistung. Im Erlebensfall wird die Versicherungsleistung an beide Versicherungsnehmer ausbezahlt, wobei Einkommensteuer fällig wird – gegebenenfalls nur zur Hälfte. Verstirbt jedoch einer der beiden, kann der Partner den hälftigen Prämienbetrag selbst aufbringen, weil die Ehepartner im Innenverhältnis als Prämiengemeinschaft gewertet werden. Im Versicherungsfall unterliegt nur die halbe Versicherungsleistung der Erbschaftsteuer, da die Prämienleistung als von beiden Ehegatten erbracht angesehen wird.

Wie können Finanzberater das Thema Erben und Schenken als Zukunftsmarkt nutzen?

Welker: Innovative Wealth-Tarife bieten Finanzberatern bei Schenkungen und Erbschaften eine ideale Lösung für ihre Kunden. Bislang nutzen jedoch wenige in Deutschland diese Option. Weder das Erbrecht noch die Verpflichtung zur Erbschaftsteuer können geändert werden – aber Berater können dafür sorgen, dass Kundinnen und Kunden von den Gestaltungsräumen, die der Gesetzgeber gewährt, maximal profitieren. Für Vermittler ergeben sich daraus vielfältige Anknüpfungspunkte: von der versicherungsorientierten Nachlassberatung über Auswahl und Abschluss des passenden Tarifes bis zur laufenden Betreuung von vermögenden Kunden. Passgenaue Beratung zur Vermögensübertragung zahlt sich so für Kunden und auch für Vermittler aus.

Über den Interviewten:

Daniel Welker verantwortet das Geschäft für die generationenübergreifende Vermögensplanung und -strukturierung bei Prosperity Solutions, einer Schwestergesellschaft des auch hierzulande aktiven Lebensversicherers Liechtenstein Life. Der Senior Wealth Specialist legt seinen beruflichen Schwerpunkt auf individuelle Vermögens- und Nachfolgestrukturierungen.