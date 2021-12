Christopher Nachtweh ( Freier Autor ) 05.09.2017 Aktualisiert am 12.09.2017 - 16:35 Uhr Lesedauer: 1 Minute

VV-Fonds Zoom auf Qualität

Für den Arbor Invest – Spezialrenten nehmen die Manager von Huber, Reuss & Kollegen Verkaufsprospekte und regulatorische Rahmenbedingungen einzelner Anleihen genau in den Blick – und entdecken so Papiere, die auch in Niedrigzinszeiten attraktive Erträge bieten