Redaktion 11.03.2020 Aktualisiert am 20.03.2020 - 17:40 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Corona stürzt Kryptowährung in Krise Bitcoin leidet unter Image-Verlust

Bitcoin-Anhänger werben seit Jahren mit der Krisenfestigkeit ihrer Kryptowährung. In harten Zeiten soll sie so stabil wie Gold sein. Doch Pustekuchen: Im Umfeld der Corona-Krise verlieren Bitcoins innerhalb von vier Wochen mehr als 2.000 Euro an Wert.