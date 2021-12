Rückschau auf das 2. Quartal Globaler Aktienindex legt 17 Prozent zu

Der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) hat in den Monaten von April bis Juni das fünftbeste Quartal seit dem Jahr 1995 hingelegt. Doch wie geht es weiter? Marcel Müller, Leiter Portfoliomanagement bei HQ Trust, blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Mit seinem Plus von 16,6 Prozent hat der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) in den Monaten von April bis Juni das fünftbeste Quartal seit 1995 hingelegt. Blickt man auf die zehn besten Quartale der vergangenen 25 Jahre, folgten auf ein Top-Quartal im Schnitt erneut drei Monate, in denen sich der Index überproportional entwickelte. Im Durchschnitt gewann der MSCI ACWI weitere 5,4 Prozent hinzu.

Auf Sektorenebene zeigt sich in sieben von elf Fällen das gleiche Bild. Nur bei Versorgern, im Gesundheitswesen und Immobilienbereich und bei Basiskonsumgütern lag das Folgequartal etwas unter dem Mittelwert. Zudem fällt auf, dass die drei besten Sektoren IT, Nicht-Basiskonsumgüter sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des vergangenen Quartals in der Vergangenheit auch im Folgequartal der Top 10 des ACWIs zu den stärksten Outperformern zählten.

