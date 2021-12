211 Fonds im Crashtest Die besten offensiven globalen Mischfonds

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 206 weiteren Fonds

Im Schnitt hält Bartling rund 50 Aktien im Fonds, wobei die Aktienquote zwischen 40 und 80 Prozent variiert. Den Löwenanteil des Aktienportfolios machen Tech-Titel aus den USA aus, zu den aktuell 35 Titeln gehören Nasdaq-Schwergewichte wie Paypal und Amazon, aber auch kleinere Firmen, die noch vor dem Aufstieg in den Index stehen. Bei der Titelauswahl richtet Bartling sein Augenmerk vorwiegend auf Unternehmen, die sich im weitesten Sinne mit Software-Lösungen befassen und mit einem starken Umsatzwachswachstum punkten. „Dem Umsatz folgt der Ertrag – und ein beschleunigtes Umsatzwachstum weist auf einen Innovationsvorsprung hin, was Marktanteile sichert und die Chancen auf Preissetzungsmacht erhöht“, so der Vermögensverwalter. Als Beispiele für Unternehmen nach seinem Geschmack nennt er Paypal und auch Mongo Database - ein Anbieter mit Fokus auf Datenbank-Konzepten für die Bewältigung der massiv zunehmenden Datenmengen. In kleinerem Umfang mischt Bartling auch Konsumwerte bei: „Hier konzentrieren wir uns derzeit auf europäische Titel wie Zalando und Shop-Apotheke, die Software und Internettechnologien auf Weltklasse-Niveau umsetzen.“

Ebenfalls als Beimischung dienen Aktien von Minen-Schwergewichten wie Barrick Gold. „Dieser Sektor hat nichts mit anderen Aktiensegmenten zu tun und hängt eher an der Entwicklung des Goldpreises als am Aktienmarkt. Das macht ihn für die Abfederung von Marktschwankungen interessant, die wir aufgrund des vermögensverwaltenden Charakters des Fonds immer im Blick haben“, erläutert Bartling. Weitere 16 Prozent des Portfolios machen Edelmetall-ETFs aus. Mit seinem Engagement in Silber seit dem Tiefststand im Frühjahr 2020 lag der Fondsmanager angesichts eines Preisanstiegs um 48 Prozent goldrichtig. Auch sonst zeigt sich Bartling mit dem Corona-Jahr 2020 zufrieden: „13 unserer Tech-Werte verzeichneten übers Jahr einen Kurszuwachs um mehr als 100 Prozent. Corona hat für eine große Disruption gesorgt. Wir waren mit unserer Idee, Gewinner der Zukunft zu suchen, auf der richtigen Spur.“ In puncto langfristige Wertentwicklung steht sein Fonds ebenfalls solide da und lässt Anleger in Krisenzeiten dank überschaubarer Schwankungen vergleichsweise ruhig schlafen.