Der internationale Immobilienmarkt umfasst eine Reihe außergewöhnlicher Objekte. Für Investoren und vermögende Privatpersonen stellen diese Immobilien nicht nur Wohnsitze dar, sondern auch bedeutende Wertanlagen. DAS INVESTMENT präsentiert die zehn teuersten Immobilien der Welt.

Platz 10: The One: Bel Airs Megavilla

The One" in Bel Air: Einst als teuerste Privatimmobilie der USA geplant, wurde die 9.000 Quadratmeter große Megavilla 2022 für 141 Millionen Dollar zwangsversteigert. © IMAGO IMAGES / Jam Press

"The One", eine Villa in Bel Air, Los Angeles, war als teuerste Privatimmobilie der USA geplant. Der Immobilienentwickler Nile Niami zielte auf einen Verkaufspreis von 500 Millionen Dollar ab.

Das Projekt geriet jedoch in finanzielle Schwierigkeiten. Nach einer Insolvenz wurde die Immobilie 2022 zwangsversteigert. Der Verkaufspreis betrug 141 Millionen Dollar, einschließlich Auktionsgebühren. Trotz des niedrigeren Verkaufspreises bleibt "The One" eine der größten Privatresidenzen in den USA.

Verkaufspreis bei Zwangsversteigerung: 141 Millionen US-Dollar (inkl. Auktionsgebühren)

Ursprünglicher Wert: 500 Millionen US-Dollar

Jahr des Verkaufs: 2022

Wohnfläche: 9.000 Quadratmeter

Besonderheiten: Aquarium, IMAX-Kino

Der Fall von "The One" zeigt die Risiken im Luxusimmobilienmarkt. Die Immobilie bleibt ein Beispiel für die Ambitionen und Herausforderungen im Segment der hochpreisigen Wohnobjekte.

Quellen: Eigene Recherche, Forbes, Fortune