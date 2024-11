Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema hat ihre rund 4.700 mittelständischen Partnerbetriebe nach ihren Favoriten in der Basisrente gefragt, die auch als Rürup-Rente bekannt ist.

Zielgruppe des Produkts sind vor allem selbständig oder freiberuflich tätige Personen mit hohem Vorsorgebedarf und hohem steuerpflichtigem Einkommen in der Ansparphase. Sie wurde 2005 in Deutschland als steuerlich begünstigte Form der privaten Altersvorsorge eingeführt.

So funktioniert die Befragung

Trotz des Namens geht es bei dieser und anderen der sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten zuvorderst um Quantität, da die Partnerbetriebe gebeten werden, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten im Neugeschäft zu nennen. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Im zweiten Teil der Umfrage sollten dann Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit bewertet werden. Zu erwarten wäre, dass die am meisten im Neukundengeschäft genutzten Anbieter auch qualitativ hoch bewertet werden. Dem ist aber regelmäßig bei Vema-Umfragen nicht so, ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Klassische und Klassik-nahe Tarife

Bei Basisrenten besteht hinsichtlich der Anbieter und des Produktcharakters laut der Vema die Qual der Wahl. Doch wurden bei den Klassik-Tarifen und sogenannten Klassik-nahen Tarifen nur acht Anbieter mehr als einmal genannt. Insgesamt ist die Zahl der Nennungen mit 286 gering. Das zeigt, wie vergleichsweise gering hier das Produktangebot am Markt ist. Die Allianz liegt dabei mit 36,36 Prozent der Nennungen deutlich vorne, vor der Alte Leipziger (19,23 Prozent) und dem Volkswohl Bund (18,53 Prozent).

In Sachen Produktqualität liegt die Allianz hingegen hinter der Konkurrenz. Spitzenreiter ist die Continentale mit einem Mittelwert von 1,69. Knapp dahinter folgen Alte Leipziger und Volkswohl Bund. Top-Noten in Einzeldisziplinen bekommen Europa für die Erreichbarkeit und Hanse Merkur für die Schadenbearbeitung. Ein absoluter Ausreißer in negativer Hinsicht ist die Bewertung der Erreichbarkeit bei der Axa.

Quelle: VEMA e.G.

Fondsgebundene Tarife

Bei Fondspolicen ist das Produktangebot ungleich höher. D ie Zahl der Nennungen der Makler liegt bei 511. Das Feld liegt dichter beisammen. An der Spitze kommt die Alte Leipziger auf 15,49 Prozent der Nennungen. Es folgen Allianz (14,68 Prozent) und LV 1871 (10,18 Prozent). Auch das Feld dahinter liegt eng beieinander.

Bei der qualitativen Bewertung liegt indes der Volkswohl Bund mit 1,59 deutlich in Front. Dabei gibt es Bestbewertungen für die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die beste Produktqualität und Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung wird der Stuttgarter attestiert.

Quelle: VEMA e.G.

Indexpolicen

Eine vergleichsweise geringe Aussagekraft hat die Vema-Befragung zu Indexpolicen im Bereich der Basisrente. Hier gab es nur 149 Nennungen. An der Spitze liegt die Allianz mit 29,53 Prozent der Nennungen, gefolgt vom Volkswohl Bund (22,82 Prozent) und der Stuttgarter (10,74 Prozent). Die deutlich beste Noten-Bewertung erhält die Ergo (1,33), doch ist dieses Votum bei gerade einmal vier Stimmen von Vema-Maklern praktisch ohne Aussagekraft.