Was passiert in den nächsten 3.000 Jahren in der Versicherungsbranche? Eine Frage, die sich so wohl wahrscheinlich niemand stellt und erst recht nicht beantworten könnte. Dass man manchmal in solchen Größenordnungen denken muss, liegt an der aktuellen Stresstest-Untersuchung der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa).

Szenario mit mehreren parallelen Schocks

Die Untersuchung zeigt in Form einer Simulation, dass die Versicherer im europäischen Wirtschaftsraum insgesamt über eine gute Kapitalausstattung verfügen. Sie sind in der Lage, die Anforderungen des Aufsichtsregimes Solvency-II auch unter den schweren, aber plausiblen Schocks des Stresstests zu erfüllen, die auf geopolitischen Spannungen, weit verbreitete Unterbrechungen der Lieferkette, geringes Wachstum und erneuten Inflationsdruck zurückzuführen sind.

Diese Marktschocks auf Makroebene werden durch versicherungsspezifische Elemente wie Massenstornierung, Schadeninflation und geringere Prämieneinnahmen ergänzt.

Dabei liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses außergewöhnlichen Szenarios den Berechnungen der EU-Behörde zufolge bei weniger als 0,03 Prozent. „Ein Ereignis, das also theoretisch nicht mal alle 3.000 Jahre eintritt“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Der Stresstest simuliert umfassende Auswirkungen auf private Haushalte, Unternehmen und den Finanzsektor. Hohe Zinsen, sinkende Immobilienwerte und erhöhte Volatilität führen demnach zu Vermögensverlusten, während steigende Kreditkosten die Refinanzierung erschweren

Solvenzquote hält sich über kritischer Schwelle

Sieben deutsche Versicherungsgruppen (Allianz, Münchener Rück, HDI, R+V, Debeka, Versicherungskammner Bayern, Viridium) nahmen verpflichtend am Eiopa-Test teil. Insgesamt wurden 44 europäische Versicherungsgruppen und vier Einzelunternehmen aus 20 Ländern geprüft.

Zwar fielen acht Unternehmen unter die regulatorischen Mindestanforderungen einer Solvenzquote von 100 Prozent der finanziellen Verpflichtungen, konnten jedoch mit reaktiven Maßnahmen, vor allem der Liquidierung von Vermögensanteilen, wieder darüber hinausgelangen.

Insgesamt sank die durchschnittliche Solvenzquote somit von 221,8 auf 139,9 Prozent. Laut Eiopa entspricht dies einem Kapitalverlust von über 270 Milliarden Euro. Dennoch bleibt die Kapitalausstattung damit deutlich über der kritischen Marke von 100 Prozent.

Lob von GDV und Bafin

„Die Ergebnisse unterstreichen, dass Versicherer auch in Extremsituationen ein verlässlicher Partner für ihre Kundinnen und Kunden bleiben“, lobte Asmussen vom GDV.

Julia Wiens, BaFin-Exekutivdirektorin für Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, ordnet die Ergebnisse so ein: „Die Versicherer sind aber auch in diesem Stressszenario robust aufgestellt.“ Dabei käme ihnen zugute, dass sich die Solvenzsituation durch den Zinsanstieg in den vergangenen Jahren verbessert hat. Auch die Maßnahmen für langfristige Garantien (Long Term Guarantee) zeigten – wie schon 2021 – die intendierte antizyklische Wirkung.

Eipoa mit Transparenz-Kritik

Dennoch ermahnt die Eiopa die Versicherer, ausreichende Puffer bei ihren liquiden Vermögenswerten einzuplanen. Der Behörde missfällt zudem, dass sich trotz der guten Ergebnisse erneut die Transparenz des Stresstests ein.

Petra Hielkema, Vorsitzende der Eiopa sagt: „Die diesjährige Übung testete ein äußerst relevantes Szenario zu einer Zeit, in der die Leitprinzipien der globalen Zusammenarbeit zunehmend infrage gestellt werden. Es ist zwar beruhigend zu sehen, dass die europäischen Versicherer gut aufgestellt sind, um mit den Folgen einer weiteren Eskalation der geopolitischen Spannungen umzugehen, doch das Kapital und die Liquidität, auf die die Versicherer zurückgreifen müssten, um solche negativen Schocks zu bewältigen, sind beträchtlich.“

Und weiter: „Die Ergebnisse unterstreichen daher die Notwendigkeit eines umsichtigen Risikomanagements und einer strengen Überwachung angesichts der äußerst unsicheren Zeiten, denen wir gegenüberstehen.“

Der nächste Eiopa-Stresstest ist im Jahr 2027 geplant.