Von Geldwäscheprävention bis Nachhaltigkeit: Die Verantwortlichen der Finanzaufsicht um Mark Branson setzen neue Schwerpunkte. Was das für Banken, Versicherungen und Co. bedeutet.

Aufsichtsstrategie 2026 bis 2029

Mark Branson: „Wir definieren risikoorientiert, auf welche Themen wir unsere Ressourcen in den kommenden Jahren verteilen wollen.“

Aktualisiert am: 10. Juli 2025

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat ihre strategische Ausrichtung für die Jahre 2026 bis 2029 festgelegt. Zehn gleichrangige Ziele sollen die Arbeit der Behörde in den kommenden Jahren bestimmen. „In einer Demokratie brauchen wir vertrauenswürdige und leistungsfähige Behörden. Das ist angesichts aktueller gesellschaftlicher Debatten über den Staat und sein Handeln wichtiger denn je“, sagt Bafin-Präsident Mark Branson.

Für Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen und Co. bringen diese Schwerpunkte konkrete Änderungen mit sich.

Ziel 1: Finanzielle Stabilität und Sicherheit fördern

Die Bafin will beaufsichtigte Unternehmen zu einem effektiven Risikomanagement verpflichten. Dabei steht die Widerstandsfähigkeit gegen Schocks im Mittelpunkt. Schwächen sollen künftig schneller mit Kapital- und Liquiditätszuschlägen oder Geschäftsbeschränkungen bekämpft werden.

Ziel 2: Operative Resilienz stärken, Cyber-Risiken & IT

Die Aufsicht will die Zahl der Prüfungen deutlich erhöhen und dabei Cyber-Risiken sowie Auslagerungen verstärkt überwachen. Für Institute bedeutet das: Sie müssen ihre IT-Sicherheit und Dienstleister-Steuerung verbessern. Besonders kritische Abhängigkeiten sollen reduziert werden.

Ziel 3: Problem-Unternehmen frühzeitig identifizieren

Die Bafin will ihre Analysefähigkeiten ausbauen und dabei auch Hinweise aus Markt und Medien nutzen. Wer Mängel aufweist, muss mit schnellen und konsequenten Maßnahmen rechnen. Die Früherkennung soll durch kontinuierliche Analysen interner und externer Datenquellen verbessert werden.

Ziel 4: Geldwäsche-Prävention verstärken, Kryptomärkte beobachten

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung plant die Bafin eine Intensivierung ihrer Aufsicht. Sie will mehr Prüfungen durchführen und dabei den Zahlungsverkehr sowie Kryptomärkte verstärkt beobachten. Für Vermögensverwalter bedeutet das strengere Kontrollen ihrer Präventionssysteme.

Ziel 5: Transparenz und Kundennutzen von Finanzprodukten fördern

Die Verantwortlichen der Bafin wollen Verbraucherinteressen stärker schützen. Sie plant verstärkte Analysen von Marktdaten und Produktmerkmalen. Finanzprodukte müssen einen nachweisbaren Kundennutzen nach Kosten aufweisen. Besonders digitale Produkte und Dienstleistungen stehen im Fokus.

Ziel 6: Markttransparenz und Marktintegrität sicherstellen

Die Mitarbeiter der Aufsicht wollen ihr Marktscreening intensivieren und umfassender Handelsdaten analysieren. Die Bilanzkontrolle soll beschleunigt werden, um die Attraktivität des Finanzplatzes zu stärken. Unlautere Marktpraktiken und Marktmanipulationen sollen konsequenter verfolgt werden.

Ziel 7: Nachhaltigkeitsaspekte in der Aufsicht verankern

Nachhaltigkeitsaspekte werden stärker in die Aufsicht integriert. Die Bafin will prüfen, ob Unternehmen Nachhaltigkeitsrisiken angemessen berücksichtigen und entsprechende Transparenzpflichten erfüllen. Physische Klimarisiken stehen dabei besonders im Fokus.

Ziel 8: Innovative Technologien und Geschäftsmodelle unterstützen

Bei innovativen Technologien und Geschäftsmodellen zeigen sich die Mitarbeiter der Bafin aufgeschlossen. Sie wollen einen konstruktiven Dialog mit Marktteilnehmern führen und Erlaubnisprozesse beschleunigen. Gleichzeitig sollen Potenziale und Risiken neuer Technologien analysiert werden.

Ziel 9: Komplexitätsreduktion und Proportionalität vorantreiben

Ein neues Ziel widmet sich der Komplexitätsreduktion. Die Aufsicht will sich national und europäisch für weniger komplexe, dafür verhältnismäßigere und risikobasiertere Regulierung einsetzen. Kleinere Unternehmen ohne erhöhte Risiken sollen entlastet werden.

Ziel 10: Zukunftsfähige und attraktive Arbeitgeberin werden

Das zehnte Ziel richtet sich nach innen: Die Bafin will ihre Position als Arbeitgeberin stärken. Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen sollen kontinuierlich weiterentwickelt werden, um Aufgaben kompetent und digital unterstützt zu erfüllen.

„Mit unseren strategischen Zielen schaffen wir einen verbindlichen Rahmen, um uns weiterzuentwickeln und unseren Anspruch an eine wirksame Aufsicht einzulösen“, sagt Branson und ergänzt: „Wir definieren damit auch risikoorientiert, auf welche Themen wir unsere Ressourcen in den kommenden Jahren verteilen wollen. Das ist eine entscheidende Voraussetzung, um unserem gesetzlichen Auftrag so wirksam wie möglich nachzukommen.“