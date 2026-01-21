Die Service-KVG Hansainvest will nun auch Master-KVG werden und holt dafür Roman Georg Trageiser von Universal Investment an Bord. Was die Hamburger planen, steht hier.

Die Hansainvest Hanseatische Investment hat erste Mandate als Master-KVG für institutionelle Kunden übernommen und baut nun auch personell auf. Roman Georg Trageiser ist seit Anfang 2025 für das Unternehmen von Frankfurt aus tätig. Laut Pressemitteilung bringt er gut 20 Jahre Erfahrung im Master-KVG-Geschäft mit und soll dementsprechend die institutionellen Anleger betreuen.

Personalaufbau und Investorenschwerpunkt

„Zusammen mit den seit Jahren gewachsenen und erprobten Prozessen und Strukturen aus dem Service-KVG-Geschäft ist die Hansainvest als Master-KVG bestens aufgestellt. Mit wachsendem Erfolg im Geschäft mit institutionellen Kunden werden wir uns auch weiterhin gezielt personell verstärken“, sagt Claudia Pauls, Geschäftsführerin der Hansainvest.

„Wir sehen jetzt den richtigen Zeitpunkt, uns aktiv als Master-KVG zu positionieren“, sagt Ludger Wibbeke, Geschäftsführer der Hansainvest, der betont, dass man sich innerhalb des neuen Geschäftsfelds insbesondere an institutionelle Investoren mit kleineren und mittleren Anlagevolumina richte. Die KVG ist eine Tochter der Signal Iduna Gruppe.

Trageiser war vor seinem Wechsel für Universal Investment tätig. Dort verantwortete er das Relationship Management für KVG-Insourcing-Kunden. Weitere berufliche Stationen waren die Commerzbank, die Dresdner Bank und Allianz Global Investors, wo er das Master-KVG-Geschäft auf- und ausbaute.