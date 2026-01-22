UBS Asset Management bringt einen neuen ETF zu Uran und Atomenergie. Der Fonds investiert entlang der Wertschöpfungskette, schließt aber Kraftwerksbetreiber aus.

Der Markt für Atomenergie-ETFs wächst: UBS Asset Management erweitert sein thematisches ETF-Angebot um eine Strategie mit Fokus auf Uran und Atomenergie. Der UBS Nuclear Economies ETF (ISIN: IE0009TPHUV6) ist seit kurzem an der Deutschen Börse und an der Six Swiss Exchange handelbar.

Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette – ohne Kraftwerksbetreiber

Der ETF bildet den Solactive Global Uranium and Nuclear Economies Index ab. Der Fonds fokussiert sich auf die Wertschöpfungskette von Uran und Atomenergie, schließt jedoch Betreiber von Kernkraftwerken explizit aus. Stattdessen investiert der Fonds in Unternehmen im Uranbergbau und der Exploration, physische Uraninvestitionen sowie Technologien mit Bezug zur Uranindustrie.

UBS AM begründet die Auflegung mit dem wieder wachsenden Interesse an Kernenergie. Verlässliche und skalierbare Stromquellen würden zunehmend benötigt, um die steigende Nachfrage nach Elektrizität zu decken. Besonders der Ausbau von KI-Anwendungen erhöhe den Druck auf die globalen Stromsysteme, so der Anbieter.

Atomenergie rückt wieder in den Fokus der Finanzbranche

Das Thema Atomenergie gewinnt in der Fondsbranche an Bedeutung. Während Kernkraft lange Zeit als kontrovers galt, hat sich die Wahrnehmung in den vergangenen Jahren gewandelt. Die EU stufte Atomenergie 2022 unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig ein – ein Signal, das die Diskussion über Energiesicherheit und Klimaschutz neu belebte.

Für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger könnte das Segment interessant sein, da es von strukturellen Trends profitiert: Neben dem steigenden Strombedarf durch Rechenzentren und KI-Infrastruktur setzen mehrere Länder auf eine Renaissance der Kernenergie, um ihre Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Kosten im Vergleich

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,44 Prozent unterbietet der UBS-Fonds die Themenfonds der Konkurrenz und ist damit laut eigener Aussage der günstigste Atomenergie-ETF in Europa.

Zusätzlich zur TER fallen Transaktionskosten von 0,1 Prozent pro Jahr an. Diese entstehen durch den Kauf und Verkauf der im Index enthaltenen Wertpapiere. Die tatsächliche Höhe kann je nach Handelsaktivität variieren.

In Europa bieten bereits Global X, Wisdomtree, Hanetf und Vaneck vergleichbare Strategien an. UBS AM positioniert sich mit dem neuen ETF als kostengünstigste Alternative in diesem Segment.