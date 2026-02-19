Der private banking kongress versammelt die Branche erneut im Kölner Sport & Olympia Museum. Keynote-Speaker sind Nena Brockhaus, Klemens Fischer und Alexander Mrozek.

Branchentreffen am 26. Februar Das erwartet Sie beim 38. private banking kongress in Köln

Im Deutschen Sport und Olympia Museum erwarten die Gäste nicht nur Investmentthemen, sondern unter anderem ein Blick auf einen Formel-1-Wagen von Michael Schumacher.

Der private banking kongress macht am 26. Februar 2026 erneut in Köln Station. Die Veranstalter von rehblau events laden zur 38. Auflage der Branchenveranstaltung in die historische Zollhalle am Rhein ein. Erwartet werden Entscheider aus dem Private Wealth Management, der institutionellen Kapitalanlage und dem Stiftungsmanagement.

Das Programm startet mit einer Keynote von Nena Brockhaus. Die Wirtschaftsjournalistin, Moderatorin und Bestsellerautorin wird zu Work-Life-Balance und der Lage der Nation sprechen. Ihr Buch „Mehr Geld als Verstand“ erreichte Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Mit ihrer Kolumne „Nena und die andere Meinung“ schreibt sie regelmäßig für Focus Online.

Am Nachmittag folgt Klemens Fischer. Der Professor für Internationale Beziehungen und Geopolitik sowie langjährige Spitzendiplomat der österreichischen EU-Vertretung in Brüssel wird einordnen, wie Trump, der Iran, Grönland und neue Handelskonflikte globale Kapitalströme neu ausrichten.

Den Abschluss am Abend macht Alexander Mrozek, Gründer der Digitalen Optimisten und CEO von Oetker Digital. Er wird über Transformation sprechen: KI, Fokus und Führung für wirksamen Wandel im Wealth Management.

Round-Tables und Break-Out-Sessions zu aktuellen Investmentthemen

Zwischen den Keynotes können die Teilnehmer an Round-Tables und Break-Out-Sessions teilnehmen. Die Themen reichen von Schwellenländern über aktive ETFs bis hin zu Rentenmarktstrategien. Zu den Partnern gehören Aberdeen Investments, Aquis Capital, Avantis Investors by American Century Investments, BNP Paribas Asset Management, Capital Group, GAM, MFS Investment Management, Natixis Investment Managers, Plenisfer Investments part of Generali Investments, Royal London Asset Management, Shareholder Value Management, Blackrock und Xtrackers by DWS.

Das bewährte Format setzt auf Interaktion: Die Teilnehmer können im Vorfeld auswählen, welche Round-Tables sie besuchen möchten. Zwischen den Programmpunkten bleibt Zeit für den persönlichen Austausch und Netzwerkaufbau. Der Kongresstag bietet damit eine Plattform für fachlichen Input und geschäftliche Kontakte in der Vermögensverwaltungsbranche.

