Raphael Zenou wechselt von Amundi zu Natixis Investment Managers und übernimmt dort eine neu geschaffene Position im ETF-Geschäft. Er arbeitet künftig in Paris.

Natixis Investment Managers hat Raphael Zenou zum Leiter ETF Capital Markets ernannt. Die Position ist neu geschaffen und Teil des geplanten ETF-Markteintritts der Fondsgesellschaft. Zenou ist in Paris ansässig.

Zenou kommt von Amundi, wo er zuletzt die ETF Capital Markets Platform verantwortete. Er bringt Erfahrung in ETF-Marktstruktur, Liquiditätsmanagement, dem Primärmarktgeschäft, im Umgang mit Branchen-Stakeholdern sowie im Technologiebereich mit. Er berichtet an Mathieu Cheula, Vorstandsvorsitzender von Natixis Investment Managers International (NIMI), sowie an Aline Flamain, Direktorin des Active-ETF-Programms.

Enge Abstimmung mit Produkt- und Vertriebsteams

Zenou soll eng mit den Produkt-, Vertriebs- und Operations-Teams sowie den angeschlossenen Vermögensverwaltern zusammenarbeiten, um den Markteintritt reibungslos zu gestalten. Fabrice Chemouny, Leiter des internationalen Vertriebs bei Natixis Investment Managers, sagte, die Einführung der ETF-Produkte in diesem Jahr sei ein wichtiger Schritt in der globalen Vertriebsstrategie der Gesellschaft. Zenous Fachwissen im ETF-Kapitalmarktgeschäft solle das Angebot voranbringen.

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Natixis Investment Managers vereint unter einem Multi-Affiliate-Ansatz mehr als 15 aktive Manager, darunter Mirova, Ossiam und Loomis Sayles. Die Gesellschaft verwaltet rund 1,4 Billionen Dollar (1,2 Billionen Euro) und gehört mehrheitlich zur Groupe BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs.