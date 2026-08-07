Lupus-Alpha-Vorstand Götz Albert spricht im Podcast über deutsche Small und Mid Caps: Warum Hidden Champions unterschätzt werden – und wo die besten Chancen entstehen.

Lupus-Alpha-Vorstand im Podcast „Der Begriff Nebenwerte ist fast eine Beleidigung“ – Götz Albert über Deutschlands Hidden Champions

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Wie wird aus einem volkswirtschaftlich interessierten Jungen ein profilierter Nebenwerte-Experten? Die Antwort beginnt für Götz Albert mit einer Kindheitserinnerung aus Bremen.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Fonds Smaller German Champions spricht der Vorstand von Lupus Alpha mit Malte Dreher über die Faszination deutscher Small und Mid Caps. Für Albert werden viele dieser Unternehmen bis heute unterschätzt. Dabei seien es gerade die oft unscheinbaren Weltmarktführer des Mittelstands, die Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland sichern.

Albert blickt dabei durchaus kritisch auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bürokratie und Demografie seien große Herausforderungen. Gleichzeitig sieht er die Innovationskraft deutscher Unternehmen ungebrochen, und genau darin den entscheidenden Wettbewerbsvorteil des Landes.

Außerdem gibt Albert Einblicke in den Investmentprozess von Lupus Alpha: Warum führen 1.500 Unternehmensgespräche pro Jahr nicht automatisch zu guten Investments? Worauf kommt es wirklich an? Und weshalb entstehen die besten Chancen oft dort, wo der Markt noch nicht genau hinschaut?

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Für Auflockerung sorgt schließlich ein kleines Ratespiel: Gemeinsam mit Malte Dreher geht Götz Albert das Alphabet durch und sucht zu jedem Buchstaben einen deutschen Nebenwert. Hören Sie mal rein, wie weit die Beiden kommen.