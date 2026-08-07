Thilo Wolf verlässt Commerz Real Capital
Thilo Wolf ist zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch aus der Commerz Real Capital ausgeschieden. Das bestätigte die Muttergesellschaft Commerz Real auf Anfrage von private banking magazin. Wolf führte die Vertriebsgesellschaft seit Juni 2025 als Geschäftsführer.
Auf ihn folgt Florian Becker, der die Commerz-Real-Tochter Aquila Capital führt. Er übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle. Unter Becker will die Commerz Real den Vertrieb der gesamten Gruppe zentral bündeln. Im Impressum der Commerz Real Capital ist derzeit allein Stefan Beyer als Geschäftsführer aufgeführt.
Vom Deutschlandchef zum Vertriebsleiter
Wolf kam im August 2023 zur Commerzbank und leitete dort den weltweiten Vertrieb im Asset Management. Er sollte ein Kompetenzzentrum für den Vertrieb aufbauen und die Produkte des Hauses an vermögende Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Anleger vermarkten. Zuvor führte er seit 2015 das Deutschlandgeschäft von BNY Mellon Investment Management, das er Anfang 2023 im Zuge einer Restrukturierung verließ.
Die Commerzbank hat ihre Asset-Management-Beteiligungen seit 2025 bei der Commerz Real gebündelt. Dazu zählen neben den eigenen Marken und Produkten die auf nachhaltige Sachwertanlagen in Energieinfrastruktur spezialisierte Aquila Capital sowie Yellowfin Asset Management für liquide Anlagestrategien. Die Commerz Real Capital verkauft deren Produkte an professionelle Investoren und öffnet diesen zusätzlich den Zugang zur Vermögensverwaltung der Commerzbank. Zusammen verwalten die Gesellschaften der Gruppe nach Unternehmensangaben mehr als 80 Milliarden Euro, Stichtag ist der 30. Juni 2026.