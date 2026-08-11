EB-Sim hat drei neue Mitarbeiter für den institutionellen Vertrieb eingestellt. Insbesondere im Bereich Sachwertanlagen will der Asset Manager wachsen.

Beim Asset Manager der Evangelischen Bank, EB - Sustainable Investment Management (EB-Sim), sind zum 1. August 2026 drei neue Vertriebsmitarbeiter gestartet. Dennis Westwood wird Vertriebsleiter der Abteilung Institutionelle Investoren, Christian Storck sein Stellvertreter. Neu im Team ist zudem David Laumen als Senior Vertriebsmanager. Thomas Albrecht betreut weiterhin kirchliche Investoren und Stiftungen.

David Laumen ist Senior Vertriebsmanager Institutionelle Investoren. | Bildquelle: EB-Sim

Ausbau des Sachwertgeschäfts geplant

Mit dem personellen Ausbau will der Asset Manager den Angaben zufolge „das Wachstum im institutionellen Geschäft weiter vorantreiben“. Neben liquiden Anlagestrategien und der Vermögensverwaltung sollen insbesondere das Sachwertgeschäft für Infrastruktur, erneuerbare Energien und weitere Bereiche ausgebaut werden.

„Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit dürfen langfristige Nachhaltigkeits- und Transformationsfragen nicht aus dem Blick geraten. Denn die damit verbundenen Investitionserfordernisse bleiben bestehen“, sagt Bernhard Graeber, Geschäftsführer von EB-Sim.

Der Fokus des Asset Managers liegt auf Multi-Asset-Strategien und Investments in erneuerbare Energien. Über einen eigenen Nachhaltigkeitsansatz integriert das Unternehmen ökologische, soziale und ethische Kriterien in den Investmentprozess, ergänzt durch Ausschlusskriterien, einen ESG-Score sowie Unternehmensdialog.