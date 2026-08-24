Lazard Asset Management Deutschland heuert Gerald Deutsch als Portfoliomanager und Analyst für sein Global-Fixed-Income-Team in Frankfurt an.

Gerald Deutsch gehört seit Anfang August zum Anleihenteam von Lazard Asset Management Deutschland in Frankfurt. Deutsch berichtet an Michael Weidner, Co-Head Global Fixed Income, und soll die Weiterentwicklung des Global-Credit-Segments innerhalb des Global-Fixed-Income-Teams unterstützen, heißt es von Lazard.

Zuvor Fixed-Income-Manager bei Berenberg

Deutsch bringt fünf Jahre Erfahrung vor allem im Management von Rentenfonds sowie in der Analyse von Fixed-Income-Märkten mit. Vor seinem Wechsel zu Lazard war er Anleihen-Portfoliomanager bei Berenberg und verwaltete zwei Publikumsfonds mit sowie einen Euro-High-Yield-Fonds allein.

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Weidner erklärt zu Neueinstellung: „Gerald Deutsch bringt fundierte Erfahrungen im Rentenmanagement und ein tiefes Verständnis insbesondere im Bereich von Unternehmensanleihen mit. Mit seiner Expertise bauen wir unsere Kompetenzen im Credit-Team aus und stärken unsere Kapazitäten für Analyse und Portfoliomanagement in einem Marktumfeld, in dem aktives Management und sorgfältige Kreditanalyse entscheidend sind.“

Lazard stehe für eine globale Investmentplattform, umfassende fundamentale Analyse, einen aktiven, langfristig ausgerichteten Investmentansatz und langfristige Kundenbeziehungen, meint Deutsch: „Gemeinsam mit dem Team möchte ich dazu beitragen, die Fixed-Income-Kompetenz von Lazard Asset Management weiter auszubauen und deutschen wie globalen Kunden in einem anspruchsvollen Marktumfeld überzeugende Anlagestrategien und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.“