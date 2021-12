Bloomberg 24.03.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Nachricht an Fed Goldman Sachs erwartet keine Dollar-Aufwertung

Nach Überzeugung der Goldman Sachs Group sollte die US-Notenbank nunmehr ihre Dollarfixierung ablegen. Das geht aus einer am Mittwoch in New York vorgelegten Analyse der Investmentbank hervor.