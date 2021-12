Redaktion 30.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Nachspiel im Hedgefonds-Streit Argentinien droht Strafe wegen Urteilsmissachtung

Argentiniens Clinch mit US-Hedgefonds geht in die nächste Runde: Ein New Yorker Richter will das Land nun wegen Gerichtsmissachtung bestrafen. Die Regierung in Buenos Aires ist empört.