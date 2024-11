Dennis Tilin ist einer von 14 Kandidaten, die auf der diesjährigen DKM als ausgewählte Nachwuchsmakler im Wettbewerb um den Jungmakler Award 2024 angetreten sind. Der 27-Jährige hat sich vor rund zwei Jahren mit der eigenen Versicherungsmakleragentur „Versicherungmitdennis“ selbstständig gemacht. Obendrein ist er mit dem Thema Versicherungen auf Social-Media-Kanälen sehr aktiv. Wie Tilin zu seinem Beruf mit eigenem Unternehmen kam, was ihm an seinem Job gefällt und wo er besondere Schwerpunkte legt, verrät er im Interview.







DAS INVESTMENT: Hallo Dennis, verrate uns doch mal Deinen persönlichen Background.

Dennis Tilin: Ich bin 27 Jahre alt, in Hameln geboren und aufgewachsen, wo ich auch heute noch wohne. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Fitness und Kampfsport. Nach dem Fachabitur habe ich eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der Debeka abgeschlossen, zusätzlich habe ich mich als Finanzanlagenfachmann weitergebildet. Nach der Ausbildung war ich ein Jahr als Bezirksleiter und Ausbildungscoach tätig, bevor ich mich dazu entschlossen habe, den Schritt in die Selbstständigkeit als Makler zu wagen.

War Versicherungsmakler Dein Traumjob?

Tilin: Nach meiner Lehre auf jeden Fall, davor eher nicht. Ich wollte ursprünglich einfach einen Job im Vertrieb, der mir viel Kundenkontakt ermöglicht.

Wann und unter welchen Bedingungen hast Du Dich selbstständig gemacht?

Tilin: Im April 2021, mitten in der Corona-Hochphase, habe ich mich zunächst als Handelsvertreter für meinen ehemaligen Ausbilder betätigt. Er hatte ebenfalls gekündigt und sich selbstständig gemacht. Im Januar 2023 bin ich dann komplett eigenständig als Makler durchgestartet.

Hast Du bei Deiner Unternehmensgründung schon eigene Kunden mitgebracht?

Tilin: Ja, etwa 20 bis 30 Kunden, die ich als echte „Fans“ bezeichnen würde.

Hattest Du Unterstützung bei der Finanzierung?

Tilin: Nein, ich habe alles aus eigenen Mitteln aufgebaut.

Was gefällt Dir an der Selbstständigkeit?

Tilin: Die freie Zeiteinteilung, die Möglichkeit, kreative Entscheidungen bei der Websitegestaltung und Produktberatung zu treffen, die ungebundene Auswahl an Versicherern. Und ganz generell die Freiheit, den eigenen Traum nach den eigenen Vorstellungen zu verwirklichen.

Gibt es auch negative Seiten?

Tilin: Ja, natürlich. Es ist extrem viel Arbeit, die volle Verantwortung liegt bei mir, und es gibt keine Sicherheiten, zum Beispiel bei Krankheit. Außerdem gibt es viel Papierkram und technische Herausforderungen sowie die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt.

Wie viele Wochenarbeitsstunden hast Du?

Tilin: Rund 50 Stunden pro Woche.

Schilder mal bitte das Geschäftsmodell.

Tilin: Ich betreibe den zweitgrößten Versicherungs-Onlinekanal in Deutschland, bekannt als „Versicherungmitdennis“, und habe eine starke Personal Brand auf Social Media. Auf Instagram habe ich über 60.000 Follower und auf Tiktok mehr als 100.000. Ich produziere Content im Bereich Versicherungen und erreiche monatlich Millionen Menschen. Dadurch melden sich Interessierte bei mir zur Beratung an und werden zu Kunden. Rund 97 Prozent meiner Arbeit läuft komplett online, die restlichen 3 Prozent betreue ich persönlich in meinem Umfeld.

„Social Media ist alles für mich“

Was machst Du, wenn Kunden etwas verlangen, was Du nicht anbietest?

Tilin: Als Makler kann ich nahezu alles anbieten. Wenn ich keine Expertise in einem speziellen Fall habe, greife ich auf mein großes Netzwerk an Experten zurück, mit denen ich zusammenarbeite – etwa bei Baufinanzierungen, Konsumkrediten oder speziellen Versicherungslösungen.

Auf welche Kunden hast Du Dich spezialisiert?

Tilin: Mein Fokus liegt auf jungen Kunden zwischen 20 und 30 Jahren, besonders im Bereich private Krankenversicherung (PKV), Rente und Berufsunfähigkeitsversicherung (BU).

Wie betreibst Du Kundenakquise?

Tilin: Zu 100 Prozent digital und organisch – ich habe bisher noch nie Geld für Werbung ausgegeben.

Hast Du als noch junger Makler auch nur junge Kunden?

Tilin: 90 Prozent meiner Kunden sind tatsächlich zwischen 20 und 30 Jahre alt, aber ich betreue auch etwa 10 Prozent, die älter sind, teils bis 60 plus.

Welche Rolle spielt Social Media für Dich beruflich?

Tilin: Social Media ist alles für mich. Es war mein Weg zum Erfolg.

Duzt oder siezt Du die Kunden?

Tilin: Ich duze alle meine Kunden, das gehört für mich einfach dazu.

Wie hoch ist der Anteil zwischen digitaler Kommunikation und Gesprächen mit Kunden vor Ort?

Tilin: 99 Prozent der Kommunikation läuft digital. Selbst die Kunden in meiner Umgebung bevorzugen den digitalen Weg.

Dein Tipp für einen „alten Hasen“ der Branche?

Tilin: Tiktok und Instagram sind mehr als nur Tanzvideos und Trash – sie bieten enormes Potenzial für die Kundenakquise!