Er habe das Glück gehabt, in den familiengeführten Versicherungsvermittlungsberieb einsteigen zu können, sagt Enrico Kunz. Doch anstatt sich dort langsam akklimatisieren zu können, wurde er quasi über Nacht in die volle Verantwortlichkeit katapultiert.

Im Interview mit DAS INVESTMENT berichtet der 26-Jährige über die Spezialisierung seiner Gesellschaft CK Vorsorge Komplett aus Engen bei Konstanz, darüber, wie er Kunden gewinnt – und warum die rein digitale Beratung für ihn nicht das Maß aller Dinge ist.

Kunz ist einer von 14 Nachwuchsmaklern, die in diesem Jahr auf der Dortmunder DKM um den Jungmakler Award angetreten sind.



DAS INVESTMENT: Hallo Enrico, verrate uns doch mal etwas über Deinen persönlichen Hintergrund.

Enrico Kunz: Ich habe in der Schule verschiedene Bereiche ausprobiert und dabei gemerkt, dass Handwerk nicht so meins ist. Stattdessen hat es mir gefallen, mich mit Zahlen zu beschäftigen und mit Menschen im Austausch zu sein. Die Organisation von Klassenfahrten oder der Skiausfahrt, die Angebote von Busunternehmen zu vergleichen, das hat mir damals schon Spaß gemacht. Den Versicherungsmaklerbetrieb hat mein Vater gegründet, ich bin also mit dem Beruf groß geworden. Nach der Ausbildung bei der Allianz Deutschland im Außendienst habe ich den elterlichen Betrieb übernehmen dürfen.

War Versicherungsmakler Dein Traumjob?

Kunz: Neben Sänger und Schauspieler war Versicherungsmakler definitiv mein Traumberuf. Die Chance eines familiengeführten Unternehmens in die nächste Generation zu bringen, war für mich ein Geschenk.

Wie verlief Dein Start im Unternehmen?

Kunz: Mein Aufstieg kam etwas unerwartet. Aus gesundheitlichen Gründen musste sich mein Vater aus der Firma zurückziehen. Ich bin im Juli 2019 als Gesellschafter-Geschäftsführer eingestiegen und so relativ schnell und unerwartet vom Azubi zum Unternehmer geworden. Von heute auf morgen, Gespräch mit dem Steuerberater und Rechtsanwalt und die Entscheidung für das familiäre Unternehmen treffen zu müssen, war eine große Herausforderung. Sie hat mich rückblickend aber schnell unternehmerisch reif für mein Alter gemacht.

Beim Einstieg ins familieneigene Unternehmen hast Du dort vermutlich schon Kunden dort gefunden, musstest die ersten Kunden nicht selbst akquirieren.

Kunz: Ich hatte das riesige Privileg, einen Maklerbestand übernehmen zu dürfen und diesen sukzessive ausbauen zu können.

Welche Vorteile hat es für Dich, selbstständig zu sein?

Kunz: Selbstständigkeit bedeutet für mich, frei zu sein in meinem Tun. Ich liebe es, zu gestalten und individuell zu sein. Ich muss mich nicht an fixe Strukturen binden, sondern kann kreativ sein, besonders bei den Lösungskonzepten für meine Kunden.

Gibt es auch negative Aspekte?

Kunz: Ja natürlich, die Tage sind länger, und auch am Wochenende gibt es das eine oder andere zu tun. Viele Themen wie Geschäftsplanung, Fahrzeugflotte, strategische Themen kennt ein Angestellter nicht und kann das vielleicht auch schwer nachvollziehen. Mein Beruf ist allerdings meine Leidenschaft. Ich schätze es sehr, das Lächeln meiner Kunden zu sehen, wenn wir eine Lösung gefunden haben und ich wieder einen Menschen begeistern konnte.

Auf wie viele Wochenarbeitsstunden kommst Du?

Kunz: Kommt drauf an, ich zähle sie nicht. Ich versuche schon, Urlaub und Wochenenden gezielt zu nehmen und auch im Sinne von Mental Health klare Grenzen zu ziehen und hier immer besser zu werden.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Wie sieht Dein Geschäftsmodell aus?

Kunz: Meine ganz besondere Spezialität sind aufgrund unserer Lage zur Schweiz Grenzgänger: Kunden, die in der Schweiz arbeiten und in Deutschland leben. Die Spezialität hat sich aus unserem Bestand heraus ergeben und seit einem Jahr zusätzlich durch die Kooperation mit einem Makler im Ruhestand. Auch das Thema Beamtenabsicherung mit Dienstunfähigkeit und beihilfekonformer Krankenversicherung in Baden-Württemberg zählt zu meinem Spezialtäten. Wir bedienen aber auch gerne Privatkunden aus anderen Bereichen und kleinere Gewerbekunden. Meine Philosophie ist, rund um die Betreuung unserer langjährigen Kunden auch ständig neue Kunden hinzuzugewinnen.

Was machst Du, wenn Kunden etwas verlangen, das Du nicht anbietest?

Kunz: Es fällt mir schwer, „nein“ zu sagen. Das ist mit meine größte Schwäche, besonders bei guten Kunden. Gleichzeitig ist es aber auch meine Stärke. Diese Einstellung hat mich überhaupt erst hierhergebracht. Ich hatte zum Beispiel gar keine Ahnung vom Thema Grenzgänger zur Schweiz, habe mir in den letzten Jahren allerdings einen enormen Wissensschatz und ein Netzwerk zu dem Thema aufgebaut.

Du sagst, dass Du Deinen Kundenbestand ständig zu erweitern willst. Wo findest Du neue Kunden?

Kunz: Wir haben einen angenehm großen Bestand an Kunden. Ich bin daher nicht aktiv auf der Suche, sondern arbeite zu nahezu 100 Prozent auf Empfehlung beziehungsweise mit Google-Rezensionen über normale Internetanfragen. Wir haben allerdings auch sehr viele Kunden im Alter zwischen 20 und 30 Jahren haben. Wenn die mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammenziehen, ergibt sich für mich in aller Regel aus einem Kunde ein weiterer Kunde. Deshalb bin ich nicht auf Social-Media-Werbung angewiesen und betreibe dies auch nicht aktiv. Wir erhalten allerdings auch viele Anfragen über unsere Kooperation mit dem schon erwähnten Grenzgänger-Makler im Ruhestand.

Hast Du als noch junger Makler auch nur junge Kunden?

Kunz: Ich habe aufgrund unseres Bestands Kunden jeden Alters und ziehe sowohl junge als auch ältere Neukunden an. Unser Erfolgsrezept ist, dass wir zwei Generationen miteinander verbinden. So kombinieren wir Erfahrung mit Innovationen, das macht uns extrem stark. Aus meiner Sicht ist es wichtig, nirgendwo ein Klumpenrisiko zu haben. Das heißt auch: breite Differenzierung in der Kundschaft und auch in der Altersstruktur. Wenn es persönlich matcht, dann ist das für mich eine Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Welche Rolle spielt Social Media für Dich beruflich?

Kunz: Eine riesengroße Rolle spielt für mich Whatsapp Business. 80 Prozent meiner Anfragen und der schriftlichen Kommunikation mit meinen Kunden läuft über diese Plattform, 20 Prozent per Mail. Die Kunden sind schnell erreichbar, ich nutze elektronische Signatur, und auch Dokumente sind sehr schnell bei mir. Whatsapp Business ist für mich eine Möglichkeit, mit dem Kunden eine enge Verbindung zu halten und unkompliziert erreichbar zu sein.

Duzt oder siezt Du die Kunden?

Kunz: Ich duze nahezu alle meine Kunden, auch Kunden, die schon etwas älter sind. Natürlich immer mit etwas „Fingerspitzengefühl“, also mit Blick darauf, wo es angebracht ist.

Wie hoch ist bei Dir der Anteil zwischen digitaler Kommunikation und Gesprächen mit Kunden vor Ort?

Kunz: Ich habe Kunden deutschlandweit, unser Fokus ist aufgrund unserer Spezialitäten jedoch schon sehr regional ausgerichtet, circa 30 bis 40 Kilometer rund um unser Büro. Ob vor Ort oder digital, das stelle ich meinen Kunden frei. Ich glaube auch, dass rein digital nicht der einzige richtige Weg ist. Also biete ich alles an. Der Mensch und das Persönliche stehen bei mir im Mittelpunkt. Das ist aus meiner Sicht die Zukunft.

Dein Tipp für einen „alten Hasen“ der Branche?

Kunz: Das Erfolgsrezept ist der Mix aus alten Hasen und jungen Hasen. Bewährte Dinge nicht vollständig abtun, nur weil sie vielleicht nicht 100 Prozent digital sind, gleichzeitig aber auch mit der Zeit gehen. Auch nicht jeder junge Kunde will alles nur digital, das ist ein Klischee. Es geht darum Möglichkeiten zu schaffen, die alle Generationen abholen.