Saskia Drewicke ist ein bekanntes Gesicht unter den deutschen Finanz-Influencern (Finfluencern). Unter dem Namen „Sparheldin“ ist sie in Social-Media-Kanälen aktiv und betreibt außerdem einen Podcast. Darüber hinaus hat sie ein Honorarberatungsunternehmen gegründet, das ebenfalls Sparheldin heißt. So bespielt sie die ganze Bandbreite von Finanzaufklärung und Finanzcoaching bis hin zu Beratung und Produktvermittlung.

Drewicke war eine von 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die im Oktober auf der Dortmunder DKM um den diesjährigen Jungmakler Award angetreten sind. Im Interview berichtet sie über ihre Motivation für ihre Social-Media-Auftritte, den Einstieg in die Finanzbranche und das Wohl und Wehe der Selbstständigkeit.

DAS INVESTMENT: Hallo Saskia, stell Dich bitte einmal kurz vor.

Saskia Drewicke: Ich bin gebürtige Hannoveranerin, 33 Jahre alt und lebe mittlerweile seit drei Jahren in Lissabon am Meer. Ich habe mir meinen Traum erfüllt, dort zu leben und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Meine zwei Katzen Lucy und Loui sind mit nach Portugal gezogen. Neben Katzen liebe ich Pferde und Reitsport und tanze in Lissabon Salsa und Bachata.

Das klingt zunächst weit entfernt von der Versicherungsbranche. Wie bist Du Versicherungsmaklerin geworden?

Drewicke: Mein Vater ist in der Branche tätig. Daher war die Versicherungsbranche zwar naheliegend. Aber ich wollte damals nach dem Abitur bewusst nicht, dass meine berufliche Laufbahn dadurch festgelegt ist. Ich bin 2010 im Rahmen eines dualen Studiums in der Bank in die Branche gekommen. Das war eine kombinierte Ausbildung zur Bankkauffrau und ein BWL-Studium, Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Schon damals haben mich Börsenmärkte, Aktien und Geldanlagen begeistert. Ich habe schnell festgestellt, dass ich ein Wertpapiermensch bin.

Wie ging es danach weiter?

Drewicke: Nach längeren Stationen im Privatkundengeschäft, Vermögensmanagement und Private Banking war ich nach dem dualen Studium in der Kunden- und Anlageberatung tätig. Danach habe ich zunächst noch ein Masterstudium mit Auslandsaufenthalt in Australien absolviert.

Wann und unter welchen Bedingungen hast Du Dich selbstständig gemacht?

Drewicke: 2019 habe ich mich zunächst als Freelancerin im Projektmanagement und Online-Marketing selbstständig gemacht. 2020 habe ich dann den Sparheldin-Finanzkanal auf Instagram und den Sparheldin-Podcast gestartet. Ich wollte mein Finanz-Know-how teilen und für mehr finanzielle Aufklärung bei jungen Menschen sorgen. Im Frühjahr 2022 habe ich dann eine Honorarberatung gegründet. So kombiniere ich finanzielle Aufklärung und Finanzcoaching mit der klassischen Finanzberatung und dem Beratungsansatz des Financial Planning.

„Durch Instagram-Kanal und Podcast hatte ich zum Start schon eine Online-Präsenz und Reichweite“

Hattest Du Unterstützung bei der Finanzierung?

Drewicke: Ich bekam damals einen Gründungszuschuss, habe die Selbstständigkeit ansonsten aber ohne finanzielle Unterstützung oder einen Kredite aus eigener Kraft aufgebaut. Mein Fokus war schnell, von meinen Projekten und Einnahmen leben zu können.

Hast Du eigene Kunden in die Selbstständigkeit mitgebracht?

Drewicke: Nein, die Beratungszeit in der Bank lag schon zu lang zurück. Ich habe die Sparheldin-Finanzberatung von Null aufgebaut. Allerdings hatte ich den Vorteil, dass ich durch den Finanzkanal auf Instagram und den Podcast schon eine Online-Präsenz und Reichweite besaß.

Welche Vorteile hat die Selbstständigkeit aus Deiner Sicht?

Drewicke: Flexibles Arbeiten, zeitlich und ortsunabhängig – das war auch mein Antrieb, mich selbstständig zu machen. Sich selbst zu verwirklichen und sein Business nach den eigenen Werten so zu gestalten, dass es zum eigenen Leben passt. Mit dem, was man tut, Impact kreieren und positive Veränderungen bewirken zu können. Selbst entscheiden zu können, mit wem man zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht.

Gibt es auch negative Seiten?

Drewicke: Ja. Es fehlt manchmal das Verständnis durch das eigene Umfeld, Entscheidungen muss man meist allein treffen, und man ist mit seinen Problemen und Herausforderungen allein. Anfänglich muss man außerdem wirklich alles selbst machen – auch Aufgaben, die einem nicht so liegen. Im Beratungs-Business bedeutet das extrem viele Termine, bis man sich ein Team aufgebaut hat.

Wie viele Stunden pro Woche arbeitest Du?

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Drewicke: 50 bis 55.

Schildere mal bitte, wie Dein Geschäftsmodell genau funktioniert.

Drewicke: Als unabhängige Honorarberater für Finanzanlagen sind wir auf die Bereiche Finanzplanung, Altersvorsorge und Investment spezialisiert. Wir beraten in erster Linie Frauen und entwickeln ganzheitliche Vorsorge- und Anlagekonzepte zur finanziellen Absicherung und Zukunftsvorsorge. Unser Beratungskonzept kombiniert Finanzcoaching und Honorarberatung. Wir möchten unsere Kundinnen befähigen, gute Finanz- und Anlageentscheidungen zu treffen und bewusst mit ihrem Geld umzugehen.

Was machst Du, wenn Kunden etwas verlangen, das Du nicht anbietest?

Drewicke: Weiterleitung an Kooperationspartner, die unseren Kunden weiterhelfen können. Das verstehen wir auch als Kundenservice, dass wir eben ein Experten-Netzwerk um uns herum haben und unsere Kunden an die richtigen Ansprechpartner weiterempfehlen können.

Auf welche Kunden hast Du Dich genau spezialisiert?

Frauen zwischen 30 und 55, denen es wichtig ist, finanziell selbstbestimmt handeln zu können.

Wo findest Du Neukunden?

Drewicke: Online. Das heißt: Unsere Kunden finden uns – über unsere Online-Präsenz, Social Media und unseren Podcast sowie Kooperationen mit Finanzcoaches.

Hast Du als noch junge Maklerin auch nur junge Kunden?

Drewicke: Etwa die Hälfte meiner Kunden ist in den Dreißigern.

„Meine Kundenkommunikation ist vollständig digital“

Welche Rolle spielt Social Media für Dich beruflich?

Drewicke: Es ist ein wichtiger Kanal, um online sichtbar und präsent zu sein und Vertrauen aufzubauen.

Duzt oder siezt Du die Kunden?

Drewicke: Duzen.

Wie hoch ist der Anteil zwischen digitaler Kommunikation und Gesprächen mit Kunden vor Ort?

Drewicke: 100 Prozent digital.

Hättest Du einen Tipp für einen „alten Hasen“ der Branche?

Drewicke: Man sollte unbedingt Online-Termin-Buchungen ermöglichen. Insbesondere dann, wenn man die junge Zielgruppe erreichen möchte.