In Zeiten von Fachkräftemangel und demographischem Wandel gewinnt die Nachwuchsgewinnung in der Finanzbranche an Bedeutung. Die Sparkassen-Finanzgruppe meldet für das aktuelle Ausbildungsjahr 6.838 Neueinstellungen. Davon entfallen 6.006 Positionen auf Auszubildende, was einem Plus von 10 Prozent entspricht. Die Zahl der Trainees stieg um 26,6 Prozent auf 832.

„Gerade in Zeiten des intensiven Wettbewerbs um kluge Köpfe ist dieser Erfolg besonders wertvoll“, sagt DSGV-Präsident Ulrich Reuter.

Die Zahlen zeigen eine klare Tendenz: 82 Prozent der Neueinstellungen entfallen auf die duale Berufsausbildung. Der Anteil der Nachwuchskräfte mit dualem Studium liegt bei 15,8 Prozent – das entspricht einem Anstieg um 1,9 Prozentpunkte.

Sparkasse setzt auf mehrere Recruiting-Ansätze

Zur Gewinnung von Bewerbern – die Bewerberzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent – setzt die Gruppe auf verschiedene Ansätze:

Vereinfachte Bewerbungsverfahren (sogenannte „Speed Bewerbungen“),

verstärkte Social-Media-Präsenz und

das Konzept „Azubis werben Azubis“.

Im Herbst startete zudem eine neue Arbeitgebermarkenkampagne „Wir machen den Job wahr, den du dir vorstellst“.

Der Fokus liegt dabei auf flexiblen Arbeitsmodellen und Entwicklungsmöglichkeiten. Mehr als die Hälfte aller Bankkaufleute in Deutschland absolviert die Ausbildung bei der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die Zahlen deuten auf eine Verschiebung in der Ausbildungsstruktur hin: Der steigende Anteil dualer Studiengänge reflektiert den Trend zu höheren Qualifikationen im Bankensektor. Gleichzeitig bleibt die klassische Ausbildung ein zentraler Baustein der Nachwuchsgewinnung.