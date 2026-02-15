Nach der Landesschadenhilfe hat die Ostangler mit der Schwarzwälder Versicherung einen weiteren Zukauf getätigt. Beide Sachversicherer kooperieren bereits seit langem.

Die Ostangler ist weiter auf Einkaufstour. Nun wurden die Schleswig-Holsteiner im entfernten Schwarzwald fündig.

Die Ostangler Brandgilde und die Schwarzwälder Versicherung planen, im Laufe des Jahres 2026 zu fusionieren. Das wurde diese Woche bekannt. Erst Mitte des vergangenen Jahres hatte die Ostangler Brandgilde mit der Landesschadenhilfe fusioniert. Details des Deals wurden nicht mitgeteilt.

Nur soviel: Die Schwarzwälder soll als Versicherer in die Ostangler Brandgilde mit Sitz im schleswig-holsteinischen Kappeln integriert werden, jedoch als Assekuradeur weiterhin unter der bisherigen Marke bestehen bleiben. Das gilt auch für die Mitarbeiter am Standort in Villingen-Schwenningen. Auch für die Kunden solle sich nichts ändern und bestehende Verträge ihre Gültigkeit behalten.

Bestehende Zusammenarbeit als Basis der Fusion

Beide Unternehmen agieren in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit und sind im Sachversicherungsgeschäft unterwegs. Die Fusion dürfte auch eine Reaktion auf die Entwicklungen im Versicherungsmarkt, in der ein Überleben für Regionalversicherer und Nischenanbieter immer schwieriger wird.

Doch erfährt man zu den Motiven des Zusammenschlusses nur sehr Allgemeines: Während sind die Schwarzwälder gar nicht sich zu Plänen äußert, sagt Jens-Uwe Rohwer, Vorstand der Ostangler Brandgilde: „Beide Unternehmen sind wirtschaftlich solide aufgestellt. Durch die Fusion bündeln wir unsere Stärken im Versicherungsmarkt und gestalten Prozesse effizienter.“

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 15 Jahren zusammen. Beispielsweise ist die Ostangler Risikoträger für die Privathaftpflicht- und Unfallversicherungsprodukte der Schwarzwälder. Die Fusion ermögliche die Zusammenführung von Verwaltungsprozessen und vermeidet doppelte Strukturen. Konkret sollen künftig Controlling, Verwaltung und IT noch stärker aufeinander abgestimmt werden. So entstehen laut einer Unternehmensmitteilung stabile, effiziente Strukturen, die die Leistungsfähigkeit beider Unternehmen langfristig sichern.

Investition in IT und KI

Unabhängig von der geplanten Fusion will die Ostangler auch stärker in ihre IT und Künstliche Intelligenz investieren, wie sie mitteilt. So beteiligt man sich gemeinsam mit mehreren kleinen und mittelständischen Versicherern am Erwerb und Ausbau des Kundenverwaltungssystems AGS. Ziel des IT-Vorhabens sei es, Sicherheit, Stabilität und Zukunftsfähigkeit der Datenverarbeitung vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen wie die EU-Richtlinie „DORA“ zu gewährleisten. Alle Mitarbeiter, die derzeit im AGS-Bereich tätig sind, sollen übernommen.

Ab 2026 plant die Ostangler Brandgilde zudem nach eigener Aussage, KI schrittweise in Verwaltungsprozesse zu integrieren. Dafür wolle man entsprechend investieren. Der Fokus liege auf der Automatisierung standardisierter Abläufe, der Verbesserung der Datenqualität und der Entlastung der Fachbereiche. „In den vergangenen Jahrzehnten haben wir gezielt in Immobilien und Standorte investiert. Jetzt investieren wir konsequent in Prozesse und Systeme“, so Rohwer. „Das ist notwendig, um unsere Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern.“