Columbia Threadneedle bringt aktive ETFs nach Europa

Die Produkte liegen schwer im Trend: Jetzt will auch Columbia Threadneedle Investments (CTI) in Europa ins Geschäft mit aktiven ETFs einsteigen. Für den Start, der noch im Jahresverlauf 2025 erfolgen soll, hat die Gesellschaft vorerst vier Aktienstrategien in der Pipeline. So soll es aktive ETFs mit den regionalen Ausrichtungen global, USA, Europa und Emerging Markets geben. Im kommenden Jahr sollen auch aktive Anleihen-ETFs hinzukommen.

Verwaltet wird die Produktreihe von einem Team unter der Leitung des in den USA ansässigen Senior Portfolio Managers Chris Lo. Man wolle beim Management der aktiven ETFs auf die hauseigene Erfahrung mit systematischen Ansätzen zurückgreifen, stellt CTI in Aussicht. Die Strategien knüpften an den Investmentansatz des bestehenden Columbia Research Enhanced Core ETF an, der quantitative Analysen mit fundamentalem Research kombiniere. Das Ziel: Die aktiven ETFs sollten ihren jeweiligen Index übertreffen.

In den USA bietet CTI aktive ETFs bereits an. Rund 5,5 Milliarden US-Dollar verwaltet die Gesellschaft dort in entsprechenden Produkten.

Markt aktiver ETFs wächst

„Aktive ETFs sind in Deutschland zwar ein relativ neues Phänomen, doch sie werden immer beliebter – insbesondere bei professionellen Investoren und Allokatoren“, sagt Bernd Klapper, Chef des deutschen Wholesale-Vertriebs von CTI. Klapper verweist ebenso auf die „hohe Transparenz“ und „niedrigen Kosten“ der Produktklasse. Genaue Angaben, wie viel die geplanten aktiven ETFs kosten sollen, macht CTI indessen nicht. Im Marktdurchschnitt bewegen sich aktive ETFs oft in einem Kostenkorridor von 20 bis 40 Basispunkten – im Gegensatz zu rund 150 Basispunkten und mehr, die für klassische aktive Fonds aufgerufen werden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Nach dem Boom des ETF-Markts in Europa insgesamt gewannen zuletzt gerade aktive ETFs an Marktanteilen. Nach Daten des Fondsanbieters Fidelity wuchs der europäische Markt für aktive ETFs allein im vergangenen Jahr von 26 Milliarden Euro auf 42 Milliarden Euro an.

Der Erfolg animiert zum Nachahmen: Immer mehr Fondsgesellschaften bringen entsprechende Produkte an den Start. Unter den großen Fondshäusern hat zuletzt Goldman Sachs Asset Management den Start aktiver ETFs in Europa bekanntgegeben. Auch Janus Henderson, Jupiter und Robeco hatten erst kürzlich ihren Vorstoß in das Segment verkündet.