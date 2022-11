Weiterentwicklung des Internets Nächster Halt: Metaversum

Panel-Moderatorin Verena Heming, Lead Digital Distribution für Deutschland bei BlackRock, bat die Diskussionsteilnehmer zunächst kurz zu erläutern, wofür Metaversum eigentlich stehe. Gleich zwei Definitionen hatte Frank Ditz parat, Head of Entertainment, Media & Sport bei Meta: Eine kurze, eingängige und eine etwas technischere. Die kurze: „Das Metaversum ist eine begehbare Version des Internets.“ Also ein Online-Bereich, in dem etwa durch sogenannte Virtual-Reality-Brillen eine virtuelle Realität optisch erlebbar wird. Seine etwas elaboriertere Definition lautete, dass das Metaversum der nächste logische Schritt des Internets sei, von 2D vor dem Bildschirm zu 3D.

Ditz nannte eine Reihe von Gründen, warum er überzeugt ist, dass dieser Schritt in eine zusätzliche Dimension tatsächlich stattfinden werde. Das Metaversum biete viele Möglichkeiten, um auf sehr einfachem Wege Erfahrungen zu sammeln, die im wirklichen Leben nur mit erheblich mehr Aufwand gemacht werden könnten. Im künstlerischen Bereich eröffne das Thema der Digitalisierung durch sogenannte Non-fungible Tokens (NFT) neue Optionen, selbst gestalterisch tätig zu werden. Darüber hinaus böte die Erschließung von technischem Neuland Unternehmen Raum für innovative Produkte, beispielsweise VR-Brillen, und Services etwa in der Kundenansprache. Letztlich bedürfe es höherer Datenvolumina, die der Ausbau von Speicherkapazitäten und Datenleitungen erforderlich mache, wodurch bereits bestehende Geschäftsfelder eine Erweiterung erfahren dürften.

Als konkrete Beispiele für neue Business-Opportunitäten, die heute schon umgesetzt werden, nannte Can Daniel Öge, Co-Lead Metaverse Lab bei Deloitte Consulting, innovative Möglichkeiten bei der Ansprache und Gewinnung neuer Mitarbeiter. Deloitte lade bereits heute Bewerberinnen und Bewerber rund um die Uhr auf ein virtuelles Grundstück im Metaversum ein und stelle dort in Form von Avataren die Teams vor, die die Bewerberin oder den Bewerber interessieren. Das schaffe Aufmerksamkeit und motiviere, sich über das Unternehmen und den Arbeitsplatz weiter zu informieren.

Die Teilnahme an Team-Konferenzen als Avatar erhöht die Interaktion

Auch Frank Ditz nannte eine Anwendung, die ihn persönlich vom Metaversum überzeugt habe. In der Corona-Zeit habe sein Unternehmen erstmals eine Teamkonferenz mit Avataren im virtuellen Raum stattfinden lassen. Anders als bei klassischen Meetings vor dem Bildschirm, bei dem Mitarbeiter die Anwendung nach Beendigung der Besprechung in der Regel sofort schließen, hätten die Teilnehmer der Metaversum-Sitzung anschließend in verschiedenen Gruppen zusammengestanden, sich untereinander ausgetauscht und ein viel größeres Gefühl der Präsenz gehabt, obwohl die Kolleginnen und Kollegen in der Realität in ganz Europa verteilt aus ihren Büros zugeschaltet waren.

Weitere Anwendungen, die bereits heute auch Investoren zeigen würden, dass das Metaversum Potenzial habe, seien, so Ditz, im Schulungsbereich und im Vertrieb zu finden. Die Hotelkette Hilton schule beispielsweise Mitarbeiter für den Empfang und den Service zum Teil im virtuellen Raum und spare so bis zu 80 Prozent der Kosten für die Anreise der Ausbilder und der Auszubildenden. Eine ähnliche Anwendung nutze der Vertrieb eines Maschinenbauers: Man könne Kunden neue Maschinen vorstellen und ihre Bedienung erklären, ohne die mitunter schweren, großvolumigen Maschinen dafür abbauen, zum Kunden transportieren und dort wieder aufbauen zu müssen.

Für Investoren sei die Beurteilung dieser neuen Geschäftsmodelle kaum anders als bei anderen Unternehmen auch. In weiten Teilen könnten die gängigen Bewertungskriterien hier ebenso angewendet werden. Im Medienbereich etwa ginge es um Reichweite, Engagement-Raten und Kaufinteresse. An der ein oder anderen Stelle seien speziell für das Metaversum noch entsprechende Messverfahren zu entwickelt. Grundsätzlich müsse man sich aber im Klaren darüber sein, schränkte Ditz ein, dass Vieles im Bereich Metaversum heute noch Brückentechnologie sei und verbessert werden müsse. Auf Seiten der Unternehmen sei es wichtig, eine klare Vorstellung davon zu entwickeln, was man in fünf oder zehn Jahren erreicht haben will und den Weg dorthin mit Zwischenzielen genau zu planen.

Wie nachhaltig ist das Metaversum?

Das Thema Nachhaltigkeit bewegt auch die Diskussionen um das Metaversum. Auf der einen Seite lässt sich (wie bei den genannten Beispielen) Energie sparen, weil weniger Reisen und Transporte anfallen. Andererseits verbraucht die mit dem Ausbau des Metaversums ansteigende Datenmenge in nicht unerheblichem Ausmaß Energie, wie man aus der Debatte um die Blockchain und den Bitcoin weiß. Dieser Herausforderung, ihren Energiebedarf zu senken, ist sich die Branche wohl bewusst. Entsprechend sei das Thema Nachhaltigkeit schon bei der Entwicklung neuer Anwendungen mitzudenken und zu berücksichtigen.

Ebenso müsse man sich die Frage stellen, ob die neuen Möglichkeiten des Metaversums mit einer Zunahme der vor einem wie auch immer gearteten Bildschirm verbrachten Zeit einhergehen. Was bedeutet das für die körperliche Verfassung der Menschen? Wie wirkt sich das Metaversum auf die soziale Interaktion aus? Es stellten sich auch Fragen der Inklusion: Wer kann sich den Zugang zu den neuen virtuellen Räumen leisten? Wer wird ausgeschlossen?

Einig waren sich die Panel-Teilnehmer darüber, dass das Metaversum nicht über Nacht komme. Die Welt arbeite an entsprechenden Infrastruktur- und Hardware-Themen, und auch das Endnutzer-Verhalten sei in Bewegung, sagte Öge. Doch die für das Metaversum nötigen Faktoren würden über die Zeit reifen, interagieren und verschmelzen, sodass sich am Ende nicht nur ein Metaversum, sondern möglicherweise sogar mehrere interoperable Metaversen herausbilden würden.

