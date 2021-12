Nächster Hedgefonds-Veteran Pimco holt sich Anleihespezialisten

Investmentmanager Pimco hat den Rentenspezialisten Mohsen Fahmi als Generalmanager eingestellt, berichtet das Nachrichtenportal Citywire . Er soll am 2. September im New Yorker Büro anfangen und direkt an Investmentchef Mihir Worah berichten.Fahmi kommt von Moore Capital Management in New York. Hier war er in den vergangenen elf Jahren Senior Portfolio Manager und drei Jahre operativer Chef. Zuvor war er unter anderem für Salomon Brothers, Goldman Sachs und JP Morgan sowie die Weltbank tätig.Mit Fahmi holt sich Pimco in diesem Sommer den zweiten Hedgefonds-Veteran in sein Portfoliomanagement-Team. Im Juni kündigte Pimco bereits an, Geraldine Sundstrom einzustellen. Sie soll Anfang 2015 von Brevan Howard kommen. Auch sie wird an Worah berichten.