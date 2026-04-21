Der Ölpreisschock macht sich nicht nur an den Tankstellen, sondern inzwischen auch in der Inflationsrate bemerkbar. Diese ist im März in Europa auf 2,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Februar bei 1,9 Prozent gelegen hatte. In den USA legten die Verbraucherpreise sogar um 3,3 Prozent zu, nachdem sie im Monat zuvor um 2,4 Prozent gestiegen waren.

Vor allem Energie hat sich stark verteuert. Eine Gallone Benzin, was etwa 3,8 Litern entspricht, kostet seit Kriegsbeginn im Durchschnitt 4,15 Dollar. Das sind ein Dollar oder fast ein Drittel mehr als vor Beginn des Konflikts. Erste Airlines haben bereits die Ticketpreise erhöht.

Unter dem Strich steht den Verbrauchern weniger Geld zur Verfügung. Das wird sich negativ auf den Konsum auswirken. Vor diesem Hintergrund reduzieren wir unsere Wachstumsprognose für die USA von vormals 2,8 auf nun 2,3 Prozent. Davon kann Europa nur träumen. Im Euroraum wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr voraussichtlich nur um 0,5 Prozent zulegen. Zuvor hatten wir zumindest noch mit einem Plus von einem Prozent gerechnet.

In China fallen die Folgen des Kriegs im Nahen Osten geringer aus. Die Volksrepublik kann Kohlekraftwerke hochfahren und damit das fehlende Öl und Gas zumindest teilweise kompensieren.

Ein Ende dieser neuen Öl- und Gaskrise ist derzeit nicht abzusehen. Nun haben die USA damit begonnen, die Straße von Hormus zu blockieren. Das Ziel besteht darin, dem Iran den Zugang zum Weltmarkt zu versperren und Teheran somit finanziell unter Druck zu setzen. Vor Beginn der Waffenruhe verließen täglich zehn bis 15 Schiffe den Nahen Osten durch die Meerenge. Wenn die USA den Wasserweg tatsächlich abriegeln, gehen dem Weltmarkt weitere circa zwei Millionen Barrel Öl pro Tag verloren. Vor dem Krieg passierten täglich rund 135 Schiffe die Straße von Hormus.

Umgekehrt will der Iran von Schiffen eine Mautgebühr erheben. Im Gespräch sind ein Dollar je Barrel, mindestens jedoch zwei Millionen Dollar pro Tanker. Der Wegzoll könnte sich laut Teheran auf bis zu 64 Milliarden Dollar pro Jahr summieren und als Reparationszahlung dienen.

Drohende Versorgungsengpässe

Vor dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran wurden rund 20 Prozent des weltweiten Öl- und Gasbedarfs über die Straße von Hormus transportiert. Da dieser Transportweg derzeit weitgehend wegfällt, pumpt Saudi-Arabien einen Teil seiner Ölförderung durch Pipelines zu Häfen am Roten Meer. Außerdem passieren noch immer einige Tanker die Meerenge. Diese Maßnahmen können die weitgehende Sperrung jedoch nicht vollständig kompensieren. Der Welt fehlen derzeit rund zehn Prozent des eigentlich benötigten Ölangebots. Nun erreichten die letzten Tanker aus dem Nahen Osten die Raffinerien in Asien. Damit könnte es demnächst zu Versorgungsengpässen kommen.

Selbst wenn sich die USA und der Iran auf eine freie Durchfahrt der Meerenge einigen, wird es Wochen dauern, bis sich die Versorgungslage auf dem weltweiten Öl- und Gasmarkt wieder entspannt. Erstens benötigen die Tanker für die Fahrt vom Nahen Osten nach Asien und Europa mehrere Wochen. Zweitens ist bislang noch gar nicht absehbar, in welchem Umfang Förderanlagen, Raffinerien und die Infrastruktur in der Region beschädigt oder gar zerstört wurden.

Seit Beginn des Konflikts notiert der Ölpreis bei rund 100 Dollar je Barrel. Das entspricht einem Preisanstieg von 50 Prozent. Auch die Terminkontrakte haben sich spürbar verteuert. Die Aktienmärkte haben den Öl- und Gaspreisschock jedoch noch nicht vollständig eingepreist. Sollte sich jedoch die Ansicht verbreiten, dass die Welt längere Zeit mit hohen Öl- und Gaspreisen leben muss, kann sich das schnell ändern.

Notenbanken treten auf die Bremse

Bei einer weiterhin (zu) hohen Inflation und einem nachlassenden Wirtschaftswachstum sitzen die Zentralbanken zwischen den Stühlen. Die amerikanische Fed wird sich im Zweifelsfall für die Unterstützung des Arbeitsmarktes entscheiden. Wir rechnen in diesem Jahr in den USA noch mit zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozent. Diese werden jedoch voraussichtlich erst später erfolgen als ursprünglich erwartet. Die EZB könnte sogar die Leitzinsen zweimal erhöhen, da sie ausschließlich der Preisstabilität verpflichtet ist.

Wie die Aktienmärkte auf eine solche Entwicklung reagieren würden, liegt auf der Hand. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger Aktien derzeit untergewichten, bis der Öl- und Gaspreisschock an der Wall Street und Co. vollständig angekommen ist. Die Schwellenländer und deren Börsen – allen voran China – dürften sich als widerstandsfähiger erweisen.