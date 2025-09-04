Mit dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz öffnet die Bundesregierung Sozialpartnermodelle für nichttarifgebundene Unternehmen und verbessert die Förderung für Geringverdiener.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Entwurf des Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes beschlossen. Das gaben das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Das Gesetz soll die betriebliche Altersversorgung festigen und breiter etablieren.

Man wolle vor allem die betriebliche Altersversorgung für kleine und mittlere Unternehmen und für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen stärken, erklärt Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). „Unser Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt, damit mehr Beschäftigte Betriebsrenten erhalten können“. „Gute Betriebsrenten tragen zur Lebensqualität im Alter bei,“ ergänzt Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas.

Mit dem neuen Gesetz greift die Große Koalition den Gesetzentwurf der Vorgängerregierung auf.

Der Hintergrund

Vor gut sieben Jahren, im Januar 2018, trat das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft. Das steuer- und sozialrechtliche Reformpaket sollte der besseren Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) dienen. Doch besonders viel gebracht hat es anscheinend nicht: Fast die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland steht nach wie vor ohne bAV da. „Rund 54 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland haben derzeit eine Betriebsrente“, schreibt das BMAS.

Um Abhilfe zu schaffen, hat das Bundeskabinett Ende vergangenen Jahres den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentenstärkungsgesetz) vorgelegt. Der Gesetzentwurf sieht mehrere Maßnahmen vor, die die Betriebsrente stärken und den Zugang erleichtern sollen:

Erweiterung des Sozialpartnermodells

Das auf Tarifverträgen beruhende 2018 eingeführte Sozialpartnermodell, besser bekannt als Nahles-Rente, soll weiter ausgebaut werden. „Unternehmen und ihre Beschäftigten können jetzt leichter bei bereits bestehenden Modellen mitmachen. Damit wird besonders kleinen Betrieben die Möglichkeit eröffnet, einfache, effiziente und sichere Betriebsrenten zu organisieren“, so das BMAS.

Konkret können sich künftig auch nichttarifgebundene Unternehmen an bestehenden Sozialpartnermodellen beteiligen. Die Voraussetzung ist, dass die Gewerkschaft ihrer Satzung nach für das Arbeitsverhältnis zuständig ist und dass alle Vertragsparteien dem Modell zustimmen. Dadurch können sich beispielsweise die Modelle von Verdi im Energiebereich auch für andere Branchen wie Handel, Versicherungen oder IT öffnen.

Bessere Förderung für Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen

Die Einkommensgrenze für den Förderbetrag, den der Staat Firmen zahlt, die ihren Geringverdienern bAV-Zuschüsse zahlen, wird dynamisiert und an 3 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung gekoppelt. Das entspricht aktuell etwa 2.718 Euro monatlich, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer in Voll- oder in Teilzeit arbeitet.

Zusätzlich wird der maximale Förderbetrag von 288 Euro auf 360 Euro jährlich angehoben. Dadurch werden zusätzliche Arbeitgeberbeiträge bis zu maximal 1.200 Euro gefördert. Die Dynamisierung soll Planungssicherheit schaffen, da die Beschäftigten nicht durch normale Lohnerhöhungen aus der Förderung herausfallen würden, so das BMAS.

Flexiblere Auszahlungsmodelle

Rentner, die im Ruhestand weiterarbeiten, sollen ihre Betriebsrente auch mit einer Teilrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung kombinieren können. Diese Anpassung folgt der 2023 erfolgten Flexibilisierung des Hinzuverdienstrechts in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Digitalisierung und Bürokratieabbau

Der Pensions-Sicherungs-Verein kann künftig Beitragsbescheide vollständig automatisiert erlassen und mit Leistungsberechtigten über digitale Kanäle kommunizieren. Das spart Zeit und Kosten für alle Beteiligten.

Flexiblere Abfindungsregelungen

Auch die Abfindung bei Kleinanwartschaften wurde neu geregelt. Bisher ist eine Abfindung ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nur möglich, wenn bei Erreichen der maßgeblichen Altersgrenze die laufenden Rentenleistungen 1 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach Paragraf 18 Sozialgesetzbuch (SGB) IV (derzeit 3.745 Euro) nicht überschreiten. Zukünftig dürfen Anwartschaften und Leistungen in doppelt so hohem Umfang wie bisher abgefunden werden (2 Prozent), wenn der Abfindungsbetrag unmittelbar zur Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung verwendet wird.

„Das eröffnet den Unternehmen die Möglichkeit, sich von Kleinstanwartschaften zu lösen, bei denen der Verwaltungsaufwand oftmals in keinem Verhältnis zu den Vorteilen für die Berechtigten steht“, kommentieren Rechtsanwälte Torsten Fett und Alexander Ritvay von der Münchener Noerr Partnerschaftsgesellschaft.

Erweiterte Anlagemöglichkeiten

Pensionskassen erhalten mehr Spielraum bei der Kapitalanlage. Die Risikokapitalanlagenquote steigt von 35 auf 40 Prozent, und eine neue Infrastrukturquote von 5 Prozent wird eingeführt. Zudem können Pensionskassen vorübergehende Unterdeckungen von bis zu 10 Prozent eingehen, wenn ein genehmigter Sicherungsvermögensplan vorliegt.

Evaluierungsklausel

Das Bundesarbeitsministerium wird 2028 prüfen, ob die Ziele erreicht wurden. Sollte die Verbreitungsquote nicht signifikant gestiegen sein, werden weitere Handlungsoptionen geprüft – „darunter auch die Möglichkeit der Einführung obligatorischer Betriebsrenten auf der Grundlage reiner Beitragszusagen“, heißt es im Gesetzentwurf.

Betriebsrenten sollen auch sinken können

Das Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) schlägt unterdessen einen anderen Weg zur Stärkung der bAV vor. Die Mathematiker fordern mehr Flexibilität in der Auszahlungsphase von Betriebsrenten.

„Derzeit müssen bei Direktversicherungs- und Pensionskassenzusagen sämtliche Überschussanteile zur Erhöhung laufender Renten verwendet werden, wenn die Versorgungseinrichtungen dem Arbeitgeber das Rentenanpassungsrisiko abnehmen wollen“, erklären sie. Das führe zu niedrigen Startrenten, die erst allmählich durch die Zuteilung von Überschüssen ansteigen und am höchsten seien, wenn die Rentnerin oder der Rentner verstirbt.

„Der Gesetzgeber soll bei Pensionskassen und Direktversicherungen höhere Startrenten ermöglichen, die je nach Kapitalanlageentwicklung nicht nur steigen, sondern auch sinken können, aber zu keinem Zeitpunkt ein garantiertes Mindestniveau unterschreiten“, schlägt das Institut vor. „Damit wird auch dem Bedürfnis vieler Menschen entsprochen, die mit Schwankungen weniger Probleme haben. Sie wollen lieber eine nicht garantierte Rente von 140 Euro im Monat erhalten, die um diesen Betrag schwanken, aber niemals unter 100 Euro sinken kann, als eine garantierte Rente von 100 Euro, die in 20 Jahren vielleicht auf 160 Euro steigt“, sagt Friedemann Lucius, Vorstandsvorsitzender des IVS.