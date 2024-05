Die Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten zwischen dem Iran und Israel hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Der drohende Krieg hatte in den vergangenen Wochen durchaus das Potenzial, die Rohstoffmärkte kräftig zu verunsichern. Insbesondere der Preis für Rohöl drohte nach den wechselseitigen Angriffen Israels und des Irans deutlich zuzulegen. Doch trotz der Vielzahl beunruhigender Nachrichten aus Nahost tritt der Preis der Rohölsorte Brent seit Mitte März unterm Strich auf der Stelle – und das aus guten Gründen.

Noch tritt der Ölpreis auf der Stelle

Denn sowohl der Angriff des Irans auf Israel am 13. April als auch der israelische Vergeltungsschlag am 19. April wurden von der großen Mehrheit der Investoren im Vorfeld bereits erwartet. Der Ölpreis beinhaltete somit vor dem bislang letzten Gegenangriff Israels bereits eine geopolitische Risikoprämie von fünf bis zehn US-Dollar.

Außerdem fielen die wechselseitigen Angriffe schwächer als befürchtet aus. Damit deeskalierten sie die Situation in Nahost, auch wenn das im ersten Moment seltsam klingt. Die jüngsten Ereignisse boten somit keinen Anlass für weitere Ölpreissteigerungen.

Ein weiteres Argument gegen starke Anstiege des Ölpreises beruht auf potenziellen Angebotsausweitungen des Ölförderkartells OPEC+. Dessen Mitglieder verfügen derzeit über freie Förderkapazitäten von rund sechs Prozent der globalen Ölproduktion. Im Fall einer Verknappung des Angebots könnte das Ölförderkartell kurzfristig einspringen, um das reduzierte Ölangebot auszugleichen und den Preis zu stabilisieren. Vorausgesetzt, die Bereitschaft besteht.

Kriegsgefahr besteht weiter

Eine Eskalation des Konflikts wie eine Sperrung der Straße von Hormus, durch die circa 20 Prozent des weltweiten Ölhandels abgewickelt wird, könnte die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte gleichwohl ernsthaft beeinträchtigen. Das Risiko für ein solches Szenario hat in den vergangenen Wochen zugenommen. Daraus ergeben sich Aufwärtsrisiken für den Ölpreis. Dazu kommen regelmäßige Ankündigungen der OPEC+, die Fördermenge zu kürzen, um den Preis zu unterstützen. Vor allem Saudi-Arabien braucht einen höheren Ölpreis, um seinen Staatshaushalt zu finanzieren.

Auch von Seiten Russlands droht ein Anstieg des Preises für den Energierohstoff. Um das Preisembargo des Westens zu umgehen, setzt Moskau Tanker ein, die Öl beispielsweise nach Indien transportieren. Seit Ende Februar gehen aber die USA gegen diese so genannte dunkle Flotte mit Sanktionen vor. Diese zielen vor allem auf Russlands größte Staatsreederei Sovcomflot. Derzeit lässt es sich kaum quantifizieren, wie viel russisches Öl auf dem Weltmarkt landet.

Ebenso unklar ist, ob – und wenn ja, wie stark – westliche Sanktionen die Ölproduktion selbst in Russland beeinträchtigen. Es ist durchaus möglich, dass ein Mangel an Ersatzteilen zu einer geringeren Förderung führt. Allerdings springt offenbar China als Techniklieferant ein. Schließlich greifen ukrainische Drohnen immer wieder russische Raffinerien an, um die Treibstoffversorgung der Armee zu stören. Das missfällt vor allem den USA, da sie dadurch einen steigenden Ölpreis befürchten.

Zu geringe Investitionen

Auch bei den westlichen Ölproduzenten könnte perspektivisch die Förderung zurückgehen. Denn hier sind die Investitionen in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel zurückgegangen. Zwar haben vor allem die amerikanischen Majors Exxon Mobile und Chevron jüngst Dutzende Milliarden Dollar in die Ausweitung ihrer Lagerstätten und ihrer Produktion investiert. Das Geld floss aber vor allem in Übernahmen bestehender Unternehmen und nicht in die Exploration und Erschließung neuer Vorkommen.

Dem weltweit fragilen Angebot steht eine robuste Nachfrage gegenüber. In den USA entwickelt sich die Konjunktur besser als erwartet. Die zeitweise befürchtete Rezession ist bislang vor allem dank des festen Arbeitsmarktes nicht in Sicht. Im Gegenteil: Das amerikanische Wirtschaftswachstum könnte sich in diesem Jahr von 2,4 auf 3,1 Prozent beschleunigen. Gleichzeitig erholt sich die Wirtschaft in China. Selbst Deutschland, die nach Japan immerhin viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, lässt die Rezession hinter sich, auch wenn hier das Wachstum erst einmal schwach bleibt.

Vor allem die gute Entwicklung in den USA und China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, sorgt auch in der Weltwirtschaft insgesamt für positive Wachstumsperspektiven. Das globale Bruttoinlandsprodukt dürfte nach unserer Prognose in diesem Jahr um 2,8 Prozent steigen. Der Internationale Währungsfonds hat seine Erwartung zuletzt leicht angehoben und sieht beim Wachstum der Weltwirtschaft sogar eine drei vorm Komma.

Vor diesen Hintergründen bietet es sich an, in der Vermögensverwaltung eine Exponierung zu Öl beizumischen, um gegen mögliche Preisspitzen von mehr als 100 US-Dollar pro Fass gewappnet zu sein und von der besseren Konjunktur zu profitieren. Gleichzeitig verspricht die Backwardation der Futureskurve zusätzliche Gewinne beim Rollen der Kontrakte.

Über den Autor:

Reinhard Pfingsten arbeitet seit September 2023 als Investmentchef (Chief Investment Officer) bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Diese Aufgabe hatte der studierte Mathematiker bereits zuvor bei der Bethmann Bank und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.