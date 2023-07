Performance Studie: Je komplexer der Fondsname, desto geringer die Rendite

Der Name ist Programm – oder sollte es bei Fonds zumindest sein. Während einige recht klar vermitteln, worauf der Schwerpunkt liegt, sind andere Namen nicht ganz so eingängig. Wird der Fondsname zu komplex, sollten Anleger besser genauer hinschauen. Das ist das Ergebnis einer kürzlich durchgeführten Studie, die den Zusammenhang zwischen Namen und Wertentwicklung untersuchte. Und es zeigte sich: Weniger ist in puncto Performance häufig mehr.

Die Studie und ihre Methodik

Hinter der Untersuchung steckt Derek Horstmeyer, er ist Professor für Finanzen an der George Mason University. Er und seine Forschungsassistenten haben die Renditedaten von in den USA gelisteten, aktiv verwalteten Investmentfonds der letzten 50 Jahre analysiert. Sie konzentrierten sich dabei auf aktive Fonds, da passive oder Indexfonds (ETFs) in der Regel eine einfache Namenskonvention befolgen. Diese bestehen aus dem Namen der Fondsfamilie, gefolgt vom Namen des nachgebildeten Index.

Die aktiv gemanagten Fonds wurden in acht Anlageklassen unterteilt (internationale Aktien, Large-Cap-Aktien, Small-Cap-Aktien, Value-Aktien, Growth-Aktien, Emerging-Markets-Aktien, Real-Estate Investment Trusts und festverzinsliche Wertpapiere) und nach dem Grad der Komplexität ihrer Namen (komplex oder nicht komplex) organisiert. Die Komplexität des Namens wurde anhand von drei Kriterien bestimmt: Wortanzahl, Zeichenzahl und durchschnittliche Wortlänge. Anschließend wurde die jährliche Medianrendite für jede Gruppe für die letzten 50 Jahre berechnet.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick

Die Ergebnisse sind eindeutig: „Wir haben festgestellt, dass die Renditen vor und nach Steuern umso niedriger sind, je komplexer ein Fondsname ist, verglichen mit den Renditen ähnlicher Fondstypen mit einfacheren Namen“, schreibt Derek Horstmeyer im „Wall Street Journal“.

Für alle drei Maßstäbe der Komplexität in jeder Anlageklasse, mit Ausnahme von Large-Cap-Aktien, übertrafen die Medianrenditen der nicht komplexen Gruppen die der komplexen Gruppen in den letzten 10 Jahren. „Die Daten deuten auch darauf hin, dass die Ergebnisse für den 50-Jahres-Zeitraum zutreffen“, schreibt der Autor der Studie. Jedoch seien die Daten für einige Fondsthemen wie Schwellenländer aufgrund des Mangels an brauchbaren Beobachtungen von Investmentfonds, die in die Vergangenheit zurückreichen, weniger robust.

Ein konkretes Beispiel anhand der Schwellenländerfonds: Die mittlere Jahresrendite der als komplex bezeichneten Fonds in den vergangenen 10 Jahren lag bei 1,38 Prozent. Der Median der jährlichen Rendite der nicht-komplexen Fonds lag dagegen bei 2,08 Prozent. Daraus ergibt sich ein Unterschied von 0,70 Prozentpunkten in der jährlichen Rendite zwischen den beiden Gruppen.

Dieses Muster zog sich bei sieben von acht Gruppen durch, die durchschnittliche Differenz betrug 0,37 Prozentpunkte. In den meisten Fällen sei der Unterschied bei den Nachsteuerrenditen zwischen komplexen und nicht-komplexen Titeln sogar noch größer gewesen, so die Untersuchung.

Die einzige Ausnahme beobachteten die Studienautoren bei der Gruppe der Large-Cap-Aktien. Hier erzielten die Fonds mit als komplex eingestuften Namen in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,02 Prozent, die nicht komplexen Fonds dagegen 9,55 Prozent. Das entspricht einer Differenz von 0,47 Prozentpunkten.

Mögliche Erklärungen

Die Autoren der Studie lieferten mehrere mögliche Gründe für diese Beobachtungen. Einer davon ist, dass komplexere Fonds-Strategien sich häufig auch in komplexeren Namen widerspiegeln, diese jedoch nicht immer fehlerfrei funktionieren - und in puncto Performance daher hinter dem Durchschnitt liegen. „Dies zeigt sich bei Fonds mit komplexen Namen, die mehr Transaktionen durchführen und daher weniger steuereffizient sind“, schreibt Horstmeyer.

Ein weiterer möglicher Grund ist, dass Fonds mit kurzen Namen in der Regel älter und etablierter sind, mit starken Erfolgsbilanzen und bewährten Management-Teams. Im Gegensatz dazu setzen Fonds mit komplexen Namen häufiger auf Buzzwords, um Zuflüsse zu generieren, so die Autoren.