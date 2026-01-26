Gegenseitige Abmahnungen und womöglich eine gescheiterte Übernahme: Im Nischenmarkt Bootsversicherung tobt derzeit zwischen zwei Maklerunternehmen eine Schlammschlacht.

Aktuelles Bild von der Messe „boot Düsseldorf“, wo die beiden Streitparteien dieses Jahr vertreten waren.

Bis gestern (25. Januar) lief die „boot Düsseldorf“, die weltweit größte und international bedeutendste Bootsmesse. Vertreten dort waren auch die Unternehmen Nammert Assekuradeur GmbH aus Königs Wusterhausen und Pantaenius GmbH aus Hamburg.

Wie nah sich die Messestände der beiden Unternehmen waren, ist nicht bekannt, doch dürfte so oder so Funkstille zwischen den Beteiligten geherrscht haben. Der Grund: Die beiden Versicherungsmakler im Geschäft mit Absicherungen für Wasserfahrzeuge fichten seit Wochen einen wettbewerbsrechtlichen Kleinkrieg aus, deren Dimension jetzt erst klar wird.

Zunehmender Wettbewerb der beiden Bootsmakler

Eine Rolle bei der Auseinandersetzung dürfte die Marktpositionierung der beiden Unternehmen und der daraus resultierende zunehmende Wettbewerb untereinander spielen. Pantaenius drängte zuletzt vermehrt in den Markt der Vermittlung von Versicherungsprodukten für kleine Boote und Jetskis. Dieses Feld besetzt aber auch Nammert. Ursprünglich war Pantaenius eher auf die Vermittlung von Versicherungsprodukten für größere Boote und Yachten fokussiert.

Rechtsstreit über Zusatz „Yachtversicherungen“

Stephan von Heymann, @ privat

Durch Branchenkenner und Blogger Stephan von Heymann wurde jetzt ein Rechtsstreit zwischen den genannten Unternehmen bekannt. Er informierte über eine Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf (der noch nicht rechtskäftige Beschluss vom 15. Januar 2026, Az.: 34 O 5/26, liegt DAS INVESTMENT Versicherungen exklusiv vor).

Demnach wird Pantaenius, nachdem es eine vom Nammert verlangte Unterlassungserklärung nicht abgegeben hatte, im Wege einer einstweiligen Verfügung verboten, die Bezeichnung Versicherung oder eine Bezeichnung, in der dieses Wort enthalten ist, zu führen. Grund ist, dass das Unternehmen kein von der Bafin zugelassenes Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist.

Laut des Gesetzes dürfen Versicherungsvermittler die Bezeichnung „Versicherung“ nur dann führen dürfen, wenn diese mit einem klarstellenden Zusatz versehen ist, der ihre Eigenschaft als Vermittler klarstellt. Bisher führte das Hamburger Unternehmen den Zusatz „Yachtversicherungen“. Dies ist laut des Landgerichts irreführend. Das Unternehmen ist laut Gerichtsbeschluss vielmehr ein Versicherungsvertreter gemäß Paragraf 34d Absatz 1 der Gewerbeordnung.

Keine Stellungnahme von Pantaenius

Im konkreten Fall einer Zuwiderhandlung droht Pantaenius ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro. Da es sich um eine Maßnahme des einstweiligen Rechtsschutzes handelt, kann Pantaenius gegen diese Gerichtsentscheidung Rechtsmittel einlegen. Ob man dies beabsichtigt, teilte der Makler auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen nicht mit.

Allerdings berichtet das Fachportal „Pfefferminzia“, dass das Unternehmen gegen den Beschluss mittlerweile Widerspruch eingelegt hat. Weiter wolle man sich zum laufenden Verfahren nicht äußern.

Kurzfristiges Vorgehen mit Einfluss auf wichtige Bootsmesse

Das Firmenlogo von Pantaenius mit dem beanstandeten Zusatz lässt sich auf der Website des Unternehmens bereits nicht mehr finden. Ohnehin schien alles sehr kurzfristig vonstattengegangen zu sein. Eine Abmahnung und Berechtigungsanfrage zu möglicherweise unlauteren Werbeaussagen verschickte die für Nammert tätige Anwaltskanzlei Friedrich Graf von Westfalen aus Köln am 5. Januar, zehn Tage später erging schon der Beschluss des Landgerichts. Darin findet sich die Formulierung „wegen der Dringlichkeit der Sache ohne mündliche Verhandlung“.

Womöglich ist das ein Hinweis auf die zum Zeitpunkt Mitte Januar unmittelbar bevorstehende Bootsmesse. Blogger von Heymann bestätigt diese Vermutung. Er verweist in seinem Bericht auf „Augenzeugen“, die unmittelbare Auswirkungen auf den aktuellen Messeauftritt von Pantaenius bestätigt hätten. So habe der Zusatz „Yachtversicherungen“ auf dem Messestand sowie auf begleitenden Werbematerialien kurzfristig unkenntlich gemacht oder abgedeckt werden müssen. Die Frage, ob dies zutrifft, beantworte Pantaenius unserer Redaktion gegenüber ebenfalls nicht.

Vorgeschichte: Wettbewerbszentrale knöpft sich Nammert vor

Die Vorgeschichte des Rechtsstreits ist komplex, wie aus einer Stellungnahme von Rechtsanwalt David Kipping von der Anwaltskanzlei Friedrich Graf von Westfalen hervorgeht. Sie liegt unserer Redaktion ebenfalls exklusiv vor.

Der Rechtsstreits hat seinen Ursprung demnach in einer Abmahnung, die der geschäftsführende Gesellschafter Norman Nammert im Laufe des Jahres 2025 von der Wettbewerbszentrale erhalten haben soll. Kipping weist darauf hin, dass diese in aller Regel nicht aus eigenem Antrieb tätig wird, sondern wenn ein Wettbewerber einen anderen wegen möglicher unlauterer Handlungen zur Unterlassung zwingen will, ohne sich selbst namentlich zu exponieren.

Konkret habe die gemeinnützige Selbstkontrollinstitution der deutschen Wirtschaft die Bezeichnung des Unternehmens als „Nammert Der Bootsversicherer“ gerügt. Das Maklerunternehmen unterwarf sich laut Kipping der Forderung und änderte seine Firmenbezeichnung in Nammert Assekuradeur. In einem zweiten Schreiben der Wettbewerbszentrale Ende des Jahres seien dann noch verbliebene Verstöße auf der Internetseite bemängelt worden.

Nammert-Hinweis zu Wettbewerben

Anfang Dezember 2025 habe Nammert dann bei einem Produktvergleich für Marketingzwecke eine für ihn erstaunliche Feststellung gemacht. Bei der Recherche zur Eigenschaft der Anbieter habe er bemerkt, dass Pantaenius trotz ihres aus seiner Sicht prominenten Marktauftritts kein Versicherungsunternehmen, sondern lediglich Versicherungsvertreter ist.

In einer E-Mail vom 3. Dezember 2025 habe Nammert daraufhin der Wettbewerbszentrale mitgeteilt, sie solle ihre Bemühungen auch an weitere Adressen richten, wenn sie die Verwendung des Begriffs „Versicherung“ durch Versicherungsvermittler ernsthaft unterbinden wolle. Dem folgten mehrere Links zu Internetseiten von Wettbewerbern, darunter auch Pantaenius, so die Darstellung von Anwalt Kipping. Eine Reaktion der Wettbewerbszentrale auf diese E-Mail habe Nammert bis heute nicht erhalten.

Plötzlich kommt auch ein Abmahnschreiben von Pantaenius

Am 12. Dezember 2025 habe Nammert dann ein Abmahnschreiben von Pantaenius mit neun verschiedenen Abmahngegenständen erhalten – allerdings nicht zur Frage der Unternehmensbezeichnung, sondern zu mutmaßlich widersprüchlichen oder unvollständigen Angaben auf der Website des Unternehmens und zu unlauteren Spitzenstellungsbehauptungen.

Rechtsanwalt Kipping beschreibt das Vorgehen mit den zahlreichen Abmahngegenständen in recht martialischen Worten, die DAS INVESTMENT Versicherungen nicht zitieren darf. Auffällig sei für ihn gewesen, dass Pantaenius dabei zahlreiche Aussagen werberechtrechtlich angegriffen habe, die man in ähnlicher Form selbst verwende. Er schreibt: „Wieso man selbst so wirbt und dann zeitgleich eine fast wortgleiche Werbung eines Wettbewerbers als mutmaßlich unlauter abmahnt, bleibt ein Rätsel.“

Nammert habe die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgegeben, aber seine Internetseiten überarbeitet, um etwaige Unklarheiten oder behauptete Unlauterkeiten zu korrigieren.

Gegenoffensive mit eigener Abmahnung

Angesichts des „massiven Abmahn-Beschusses“, wie es der Rechtsanwalt in seiner Stellungnahme formuliert, habe sich Nammert mit dem schon dargestellten kombinierten Abmahn- und Berechtigungsanfrage-Schreiben an Pantaenius Anfang Januar zur Gegenoffensive entschieden. Neben dem bestandenen Zusatz „Yachtversicherungen“ ging es darin um weitere womöglich unlautere Werbeaussagen.

Parallel sei auch die Schwestergesellschaft Y24 Yachting24 GmbH aus Hamburg am 6. Januar 2026 wegen der Selbstbezeichnung als „Deine Bootsversicherung“ abgemahnt. worden. Das Unternehmen habe daraufin eine Unterlassungserklärung am 12. Januar 2026 abgegeben und seinen Internetauftritt geändert. Pantaenius habe hingegen ausdrücklich die Abgabe einer Unterlassungserklärung verweigert. Daraufhin stellte Nammert beim Landgericht Düsseldorf den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, so die Darstellung von Kipping.

Streitgegenstand des Verfügungsverfahrens sei dabei allein der Unternehmenszusatz „Yachtversicherungen“ gewesen, nicht die weiteren Punkte aus dem Abmahnschreiben – aus prozessualen Gründen, wie Klipping angibt. Sie könnten aber noch im Wege eines normalen Klageverfahrens weiterverfolgt werden.

Gericht glaubte Nammert-Darstellung

Im Düsseldorfer Verfahren habe Pantaenius argumentiert, Nammert habe seit langem gewusst, dass das Unternehmen sich mit dem genannten Zusatz bezeichnet. Wegen dieser langen Kenntnis könne die Sache nicht so eilig sein, dass dies eine einstweilige Verfügung rechtfertige. Doch das Landgericht folgte dieser Argumentation offensichtlich nicht.

Laut Kipping machte Nammert glaubhaft, dass er bis Dezember 2025 tatsächlich keine Kenntnis davon hatte, dass der Konkurrent gar nicht ein Versicherungsunternehmen ist. Pantaenius sei mit dem Unternehmenslogo „Pantaenius Yachtversicherungen“ derart prominent am Markt aufgetreten und habe sich auch in ihrem übrigen Auftritt derart eindeutig als Versicherungsunternehmen geriert, dass für Nammert persönlich nie ein Anlass bestanden habe, dies zu hinterfragen.

Angebliche Motivation: Fairer Wettbewerb auf Augenhöhe

In einer Pressemitteilung schreibt Norman Nammert: „Ich habe selbst zu dieser Frage Lehrgeld zahlen müssen. Auch ich habe meinen Geschäftsbetrieb als Versicherungsmakler früher mit dem Zusatz Versicherungen bezeichnet, obwohl ich kein Versicherungsunternehmen war. Das passierte aus Achtlosigkeit, zumal augenscheinlich fast alle Vermittler von Bootsversicherungen sich mit dem Unternehmenszusatz Versicherung schmücken. Erst als ich deswegen selbst eine Abmahnung erhielt, wurde mir klar, dass ich im Unrecht war.“

Mit der einstweiligen Verfügung gehe es ihm vor allem darum, Versicherungskunden vor Irreführung zu schützen und auf dem Markt der Vermittler von Bootsversicherungsprodukten wieder für einen „gleichberechtigten, fairen Wettbewerb auf Augenhöhe zu sorgen“.

Rechtsanwalt Kipping ergänzt in der Mitteilung: „Es ist ein häufiger Rechtsirrtum, dass etwas, das viele Marktbegleiter seit Jahren unbeanstandet tun, ja nicht verboten sein könne. Die Pantaenius GmbH hat in dem Gerichtsverfahren eingewendet, dass zahlreiche der größten Versicherungsvermittler im Yachtbereich seit langem und unbeanstandet ebenfalls die Bezeichnung Yachtversicherungen in ihren Unternehmenslogos trügen. Das mag sogar stimmen. Aber nur weil viele Vermittler das Gleiche tun, heißt das nicht, dass es rechtlich erlaubt ist.“

Stand eine Übernahme im Raum?

Blogger von Heymann deutet derweil an, dass die Auseinansetzung auch etwas mit einem gescheiterten Übernahmeversuch durch den größeren Player Pantaenius zu tun haben könnte. Nammert war vor einem Jahr von der Pleite des Insuretchs Element betroffen, fand aber laut von Heymann mit der Württembergischen schnell einen neuen Risikotröger. Auffällig ist, dass der so auskuntsfreudige Nammert-Anwalt zur Frage, ob es Übernahmegespräche gegeben habe, sich bedeckt hält und keinen Kommentar abgeben will.

Spannend dürfte auch die Frage werden, wie die es im Markt der Bootsvermittler weitergebt. Glaubt man der Darstellung der Nammert-Seite sind weiterhin viele Unternehmen mit der Bezeichnung als Versicherer am Markt vertreten. Weitere Abmanhnungen und Rechtsstreitigkeiten könnten also folgen.