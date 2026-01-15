Bisher waren Investments in Tech-Unicorns häufig der Finanzelite vorbehalten. Eine neue Partnerschaft zwischen Nao und Ark Invest ändert das – mit einer Mindestanlage von 1 Euro.

Das Berliner Finanzunternehmen Nao und die US-Investmentgesellschaft Ark Invest haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, mit der Privatanleger systematischen Zugang zu nicht börsennotierten Tech-Unternehmen wie OpenAI, SpaceX oder Anthropic erhalten. Über die Nao-App können Anleger jetzt ab einem Euro in den Ark Private Innovation Eltif investieren – wahlweise als Einmalanlage oder Sparplan.

Der Eltif richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. „Der Zugang zu wachstumsstarken Privatunternehmen war lange Zeit Privatanlegern verschlossen – hohe Mindestbeträge und regulatorische Hürden machten es nahezu unmöglich. Gemeinsam mit Ark Invest ändern wir das grundlegend“, begründet Nao-Gründer Robin Binder die Partnerschaft.

Fokus auf disruptive Technologien

Der Ark Private Innovation Eltif verfolgt eine thematische Innovationsstrategie und investiert vorwiegend in mittelreife bis späte Wachstumsunternehmen, die noch nicht börsennotiert sind. Im Mittelpunkt stehen Technologien aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Energiespeicherung, Multiomik und Blockchain.

In den USA managt Ark bereits seit 2022 einen Venture-Fonds mit ähnlicher Ausrichtung. Zu den Beteiligungen zählen unter anderem OpenAI, SpaceX, Revolut, xAI, Epic Games und Anthropic.

Direktinvestments ohne Zwischenstrukturen

Der als irischer Eltif 2.0 strukturierte Fonds investiert primär direkt in die Unternehmen. Damit sollen zusätzliche Gebührenebenen durch zwischengeschaltete Drittstrukturen vermieden werden. Die Investmentstrategie sieht rund 80 Prozent Allokation in private Unternehmen und 20 Prozent in börsennotierte Werte vor.

Als semi-liquide Evergreen-Struktur bietet der Fonds quartalsweise Rückgabemöglichkeiten von bis zu 5 Prozent des Nettoinventarwerts. Das unterscheidet ihn von klassischen Private-Equity-Fonds mit langen Kapitalbindungsfristen.

Wertschöpfung findet vor dem Börsengang statt

Hintergrund der Initiative ist die aktuelle Marktentwicklung: Tech-Unternehmen bleiben länger privat. „Im vergangenen Jahrzehnt hat sich ein wachsender Anteil der innovationsgetriebenen Wertschöpfung in die privaten Märkte verlagert, lange bevor Unternehmen an die Börse gehen“, erklärt Cathie Wood, Gründerin von Ark Invest. Die Produkteinführung bringe Arks Research-Kompetenz und langfristigen Investmentansatz zu europäischen Anlegern und ermögliche regulierten Zugang zu den Unternehmen, die nach den Überzeugungen des Ark-Teams die nächste Ära disruptiver Innovation prägen werden.

Wachsender Markt für Private-Tech-Investments

Die Partnerschaft zwischen Nao und Ark ist nicht die einzige Initiative in diesem Bereich. Auch andere Anbieter erschließen den Markt für Private Markets. Stableton Financial hat kürzlich Gero Schomann vom Vermögensverwalter DWS als Global Head of Wealth and Strategic Partnerships verpflichtet. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben Zugang zu den 20 wertvollsten privat gehaltenen Technologieunternehmen weltweit, darunter ebenfalls OpenAI, Anthropic und Databricks. Die Flaggschiff-Strategie Stableton Unicorn Top 20 wurde in Zusammenarbeit mit Morningstar entwickelt und kombiniert ebenfalls eine Evergreen-Struktur mit vierteljährlicher Liquidität.

Über Nao und Ark Invest

Nao wurde 2022 in Berlin gegründet und ist heute in Deutschland, Österreich und den Niederlanden aktiv. 2024 und 2025 wurde das Unternehmen mit dem Fintech Germany Award ausgezeichnet.

Ark Invest verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 2014 von Cathie Wood gegründet und konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in disruptive Innovation.