Nao und Muzinich starten Vertrieb von Private-Debt-Eltif

Das Berliner Fintech Nao hat eine Vertriebspartnerschaft mit dem US-Vermögensverwalter Muzinich & Co. geschlossen. Über die Nao-Plattform wird erstmals der Muzinich European Private Credit Eltif für Privatanleger in Deutschland und Österreich zugänglich gemacht. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro.

Der Fonds investiert primär in Senior Secured Loans europäischer Mittelständler. Diese vorrangig besicherten Unternehmenskredite werden im Insolvenzfall bevorzugt bedient. Die Anlagestrategie sieht eine Aufteilung von 85 Prozent Private-Debt-Investments und 15 Prozent liquiden High-Yield-Komponenten vor. Zielunternehmen sind etablierte Firmen aus der EU, dem EWR, Großbritannien und der Schweiz.

Muzinich & Co. verwaltet nach eigenen Angaben 38,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. April 2025) und ist seit über 35 Jahren im Credit-Bereich tätig. Die Private-Debt-Plattform des Unternehmens wurde 2014 aufgesetzt und konzentriert sich auf das untere Mittelstandssegment.

Wachsender Eltif-Markt

Nach Daten der Ratingagentur Scope wuchs der europäische Eltif-Markt 2024 um 38 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Private-Debt-Strategien machen etwa ein Drittel des Marktvolumens aus. Die aktualisierte Eltif-Verordnung, die 2024 in Kraft trat, soll Privatanlegern den Zugang zu alternativen Anlagen erleichtern.

Der Muzinich European Private Credit Eltif ist als Evergreen-Fonds ohne Mindesthaltedauer konzipiert. Monatliche Rückgabemöglichkeiten bestehen unter bestimmten Voraussetzungen. Die Struktur richtet sich an langfristig orientierte Anleger.

„Mit unserem Eltif verfolgen wir einen bewährten, disziplinierten Ansatz, der sich über verschiedene Marktzyklen als robust erwiesen hat“, erklärt Clemens Bertram, Leiter Wholesale Deutschland und Österreich bei Muzinich & Co.

Nao als Mobile-Broker für Private Markets

Nao wurde 2022 gegründet und positioniert sich als Mobile-Broker für Private-Market-Investments in Europa. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern zusammen, darunter BNP Paribas AM, Goldman Sachs AM, Partners Group und UBS.

„Der neue Eltif von Muzinich ergänzt unseren Investmentansatz, professionell gemanagte Investmentstrategien breiter zugänglich zu machen“, sagt Nao-Gründer Robin Binder.