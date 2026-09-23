Wer in den vergangenen Jahren auf die großen amerikanischen Technologieaktien gesetzt hat, konnte sich über außergewöhnliche Kursgewinne freuen. Nach dem Einbruch des Jahres 2022 legte der Nasdaq 100 bis heute um rund 185 Prozent an Wert zu.

Hinter der Rally steckt inzwischen weit mehr als die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Entscheidend ist der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). Unternehmen wie Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta investieren Milliarden in Rechenzentren, Chips, Cloud-Infrastruktur und KI-Anwendungen. Allein die für 2026 geplanten Investitionen in KI-Infrastruktur wurden auf fast 400 Milliarden US-Dollar hochgeschraubt. 2023 waren es erst rund 150 Milliarden US-Dollar.

Das erklärt auch, warum sich die Technologiehausse bislang als robust erwiesen hat. Anders als während der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende stehen hinter den heutigen Börsenschwergewichten hochprofitable Geschäftsmodelle und gewaltige Cashflows. Die entscheidende Frage für die nächste Phase lautet deshalb weniger, ob KI eine wirtschaftliche Bedeutung besitzt, sondern vielmehr, ob die milliardenschweren Investitionen auch dauerhaft entsprechend hohe Renditen erwirtschaften können.

Nvidia führt das Feld an

Besonders deutlich zeigt sich der KI-Boom bei Nvidia. Der Chipkonzern ist mit aktuell rund 8,5 Prozent die größte Position im Portfolio des BNP Paribas Easy II Nasdaq 100 ETF (ISIN: IE000QDFFK00). Es folgen Apple mit rund 7,4 Prozent, Alphabet mit gut 6 Prozent, Microsoft mit rund 6 Prozent und Micron Technology mit knapp 4,8 Prozent. Amazon, AMD, Tesla, Broadcom und Meta gehören ebenfalls zu den zehn größten Positionen.

Gerade die Zusammensetzung zeigt eine interessante Veränderung innerhalb des Nasdaq 100. Neben den bekannten Plattformunternehmen gewinnen die „Schaufelhersteller“ des KI-Goldrauschs an Bedeutung. Die Halbleiterkonzerne Nvidia, Micron, AMD und Broadcom profitieren unmittelbar von den enormen Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Microsoft, Amazon und Alphabet wiederum monetarisieren den Trend über ihre Cloud-Plattformen und integrieren KI zunehmend in bestehende Software- und Internetangebote.

Der im November 2022 in Irland aufgelegte BNP Paribas Easy II Nasdaq 100 ETF weist eine enorme Technologieprägung auf: Zuletzt entfielen knapp 59 Prozent auf Informationstechnologie, gefolgt von Kommunikationsdiensten mit knapp 14 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit rund 11 Prozent. Anleger kaufen mit einem Nasdaq-100-ETF also keineswegs einen breit diversifizierten US-Aktienmarkt, sondern setzen ganz bewusst auf Technologie, Digitalisierung und Wachstum.

Wie teuer ist der Nasdaq 100 inzwischen?

Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Jahre drängt sich zwangsläufig die Bewertungsfrage auf. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate erscheint der Nasdaq 100 weiterhin ambitioniert bewertet. Je nach Berechnung liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich oberhalb des langfristigen Durchschnitts.

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Interessanter wird der Blick nach vorne. Das Forward-KGV des Nasdaq 100 liegt derzeit nur bei rund 21 bis 22 und damit sogar unter dem Median der vergangenen fünf Jahre von gut 24. Das liegt vor allem daran, dass die Analysten mit kräftig steigenden Unternehmensgewinnen rechnen.

Daraus ergibt sich ein entscheidender Unterschied: Der Nasdaq 100 ist auf Basis der aktuellen Gewinne teuer, aber gemessen an den erwarteten Gewinnen keineswegs extrem bewertet. Genau darin liegt allerdings auch das Risiko. Die aktuellen Kurse setzen voraus, dass die großen Tech-Unternehmen die hohen Wachstumserwartungen erfüllen. Enttäuschen Umsätze, Margen oder besonders die Erträge aus den enormen KI-Investitionen, könnten die hohen Bewertungen schnell unter Druck geraten.

Günstiger Zugang zu den Nasdaq-Giganten

Wer den Bewertungsrisiken zum Trotz langfristig auf die amerikanischen Technologie- und Wachstumsführer setzen möchte, findet mit dem BNP Paribas Easy II Nasdaq 100 ETF eine kostengünstige Möglichkeit. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0,14 Prozent pro Jahr zählt der ETF zu den günstigsten Nasdaq-100-Produkten in Europa. Dabei wird der Nasdaq 100 mittels vollständiger physischer Replikation nachgebildet. Die im ETF anfallenden Dividenden werden thesauriert. Das Fondsvermögen liegt inzwischen bei gut 2,4 Milliarden Euro.

Die Rally geht weiter, aber vermutlich nicht im bisherigen Tempo

Seit seiner Auflegung hat der ETF von dem Technologieschub erheblich profitiert. Auf Sicht von drei Jahren liegt die Wertentwicklung aktuell bei mehr als 80 Prozent. Für eine Fortsetzung der Rally sprechen vor allem die Investitionen in KI, Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur. Gleichzeitig könnte sich die Marktführerschaft verbreitern: Neben Nvidia profitieren inzwischen auch Speicherhersteller wie Micron, Chipunternehmen wie AMD und Broadcom sowie die großen Cloud-Anbieter von der Investitionswelle.

Nach den enormen Kursgewinnen seit 2023 sollten Anleger allerdings nicht davon ausgehen, dass Renditen von 20, 30 oder gar 50 Prozent pro Jahr zum Normalzustand werden. Das Bewertungsniveau, die hohe Indexkonzentration, mögliche Enttäuschungen bei der Monetarisierung von KI sowie Zins- und geopolitische Risiken sprechen für deutlich höhere Schwankungen in der Zukunft.

Realitätssinn gefragt

Der BNP Paribas Easy II Nasdaq 100 ETF eignet sich vor allem für Anleger, die gezielt auf die führenden amerikanischen Technologie- und Wachstumsunternehmen setzen wollen. Die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz liefern einen Wachstumstreiber, dessen wirtschaftliches Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft sein dürfte.

Nach der außergewöhnlichen Rally seit 2023 ist allerdings mehr Realitätssinn gefragt. Die Gewinnerwartungen sind hoch, geopolitische Risiken können über Ölpreise und Zinsen für heftige Rücksetzer sorgen und die Konzentration auf wenige Mega Caps erhöht die Schwankungsanfälligkeit. Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont kann der ETF daher vor allem als wachstumsorientierte Beimischung zu einem breit diversifizierten Basisportfolio interessant sein. Wer bereits einen MSCI World oder S&P 500 ETF besitzt, sollte allerdings bedenken, dass der Nasdaq-ETF die ohnehin hohe Gewichtung von Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet und Weitere nochmals deutlich erhöht.