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Nasdaq 100 im Check – hat der KI-getriebene ETF noch Potenzial?
ETF der Woche 185 Prozent Plus – hat der Nasdaq 100 noch mehr zu bieten?
Wer in den vergangenen Jahren auf die großen amerikanischen Technologieaktien gesetzt hat, konnte sich über außergewöhnliche Kursgewinne freuen. Nach dem Einbruch des Jahres 2022 legte der Nasdaq 100 bis heute um rund 185 Prozent an Wert zu.
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