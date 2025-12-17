Monatliche Ausschüttungen, die sich zu einer jährlichen Ausschüttungsrendite von rund 10 Prozent summieren, eine starke Performance über Wachstumstitel und eine klar definierte Options‑Overlay‑Taktik: Der J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (ISIN: IE000U9J8HX9) richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die am Nasdaq‑Wachstum partizipieren und gleichzeitig planbare laufende Erträge erzielen wollen.

Der von J.P. Morgan aktiv gemanagte ETF kombiniert ein US‑Aktienportfolio mit systematischem Covered‑Call‑Writing und hebt sich somit deutlich von den klassischen – rein nach Marktkapitalisierung gewichteten – passiven Nasdaq‑ETFs ab.

Die Strategie im Detail: Aktiv ausgewählt, aktiv überlagert

Im Kern hält der ETF ein aktiv gesteuertes US‑Aktienportfolio mit einem deutlichen Fokus auf Technologiewerte. Unter den größten Positionen finden sich die wertvollsten Unternehmen der Welt – Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom, Alphabet, Amazon und Meta. Die Top 10 machen rund 55 Prozent des Portfolios aus. Mit einem Anteil von 56 Prozent dominieren Technologietitel die Sektorallokation, gefolgt von Kommunikationsdiensten und zyklischen Konsumgütern. Insgesamt umfasst der Fonds derzeit gut 90 Positionen.

Im Unterschied zu einer starren Indexnachbildung entscheidet das Portfoliomanagement hier aktiv über Investitionen in Einzeltitel und deren Gewichtung. Das Aktienportfolio dient vor allem dazu, die Ertrags‑/Risikobalance mit dem Options‑Overlay zu harmonisieren. Als Sicherheit für das Options-Overlay wird auch die Liquidität im ETF aktiv gesteuert.

Systematisches Covered‑Call‑Writing

Der zentrale Ertragsbaustein des J.P.-Morgan-ETFs ist eine Overlay‑Strategie aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Calls) auf Einzelaktien sowie auf den gesamten Nasdaq‑Index. Ziel ist die laufende Vereinnahmung von Optionsprämien, welche zusammen mit den Dividenden der Einzeltitel die monatlichen Ausschüttungen speisen.

Das Management steuert dazu Strike‑Niveaus (Ausübungspreise) – meist Out‑of‑the‑Money – und Laufzeiten aktiv, um den Trade‑off zwischen Ertragsniveau und Kursbeteiligung nach oben zu optimieren. Dabei kann eine höhere implizite Volatilität die vereinnahmten Prämien tendenziell erhöhen. In ruhigen Marktphasen fallen sie jedoch geringer aus.

Die wesentlichen Effekte der Overlay‑Taktik sind:

Zusatz‑Einkommen: Die Optionsprämien liefern die Basis für die monatlichen Ausschüttungen.

Die Optionsprämien liefern die Basis für die monatlichen Ausschüttungen. Teilweiser Puffer: In seitwärts laufenden oder leicht fallenden Märkten können Prämien Kursrückgänge teilweise abfedern – Verluste werden jedoch nicht vollständig eliminiert.

In seitwärts laufenden oder leicht fallenden Märkten können Prämien Kursrückgänge teilweise abfedern – Verluste werden jedoch nicht vollständig eliminiert. Begrenzte Upside: Bei stark steigenden Kursen ist die Aufwärtsbeteiligung begrenzt, da die verkauften Calls weitere Gewinne oberhalb des Strike‑Preises begrenzen. In durchgehend dynamischen Bullenmärkten ergibt sich gegenüber reinen Long‑ETFs daher eine Underperformance.

2 Milliarden in zwei Jahren

Der ausschüttende J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF wurde erst am 29. Oktober 2024 in Irland aufgelegt. Sein Fondsvolumen konnte seitdem jedoch bereits auf über 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,35 Prozent pro Jahr.

Über ein Jahr liegt die Wertentwicklung des ETFs mit einem Zuwachs von rund 1 Prozent leicht im positiven Bereich und damit leicht unter der Performance klassischer Nasdaq 100 ETFs. Die überschaubare Performance ist allerdings im Wesentlichen auf das Währungsverhältnis zwischen Euro und US-Dollar zurückzuführen, denn der US-Dollar büßte in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 10 Prozent gegenüber dem Euro ein.

Über die vergangenen sechs Monate konnte der Wert des ETFs immerhin um mehr als 13 Prozent gesteigert werden. Die Volatilität liegt über ein Jahr bei gut 15 Prozent und zeigt auf, dass Schwankungen bei Anlagen in US-Technologiewerten einfach dazugehören. Dennoch hat der ETF den Anspruch, attraktives Ertragspotenzial mit robuster Wertentwicklung zu verbinden – bei gleichzeitig planbaren Auszahlungen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wachstum und Robustheit

Der J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF verbindet das Wachstumspotenzial der an der Nasdaq gelisteten Technologiewerte mit einem aktiven Options‑Overlay für regelmäßige, hohe monatliche Ausschüttungen.

Darüber hinaus zeigt der ETF eine Robustheit in Seitwärtsphasen, da die vereinnahmten Prämien Drawdowns dämpfen können. Damit ist der innovative ETF vor allem für einkommensorientierte Tech‑Anleger interessant, die Wert auf einen regelmäßigen Cash-Flow über die monatlichen Ausschüttungen legen und gleichzeitig mit einer nach oben hin gedeckelten Perfomance leben können.