5 Faktoren, die die Welt der Finanzberatung grundlegend verändern
Finanzberater in Deutschland streben nach Wachstum in einem der komplexesten Marktumfelder der letzten Jahre. Trotz geopolitischer Instabilität, Verwerfungen auf den Energiemärkten und Zinsunsicherheiten prognostizieren sie für das kommende Jahr ein Wachstum des verwalteten Vermögens (Assets under Management) von 9,6 Prozent – über die nächsten drei Jahre hinweg sogar von jährlich 10,4 Prozent.
Doch Wachstum ist längst kein reines Marktprodukt mehr. Berater sehen sich heute mit einer Vielzahl konvergierender struktureller Verschiebungen konfrontiert. Von KI und digitaler Konkurrenz bis hin zu einer alternden Kundenbasis und dem demografischen Wandel der eigenen Belegschaft – die Art und Weise, wie Beratung erbracht, wahrgenommen und bewertet wird, erfindet sich gerade neu.
In unserer Finanzberaterstudie, (2026 Natixis Global Survey For Financial Advisors) identifizieren wir fünf kritische Faktoren oder Herausforderungen, die die Zukunft von Fianzberatungsunternehmen maßgeblich prägen werden. Die größte Aufgabe besteht darin, Kunden in unsicheren Zeiten investiert zu halten. Die Volatilität strapaziert das Nervenkostüm der Anleger: 70 % der deutschen Finanzberater berichten, dass Kunden aufgrund der Verunsicherung in die Liquidität (Cash) flüchten.
Gleichzeitig häufen sich Verhaltensfehler: Für 59 % der deutschen Finanzberater ist die emotionale Reaktion auf Schlagzeilen der folgenschwerste Fehler von Investoren. Angesichts von Rekordhochständen an den Märkten und vielbeachteten Börsengängen von Unternehmen wie SpaceX und OpenAI warnen Berater zudem, dass Jagd nach Rendite und das sogenannte Market Timing (49 %) teure Fehlentscheidungen sein können - ebenso wie die oft unrealistischen Renditeerwartungen (53 %), die diese Hektik befeuern.
Unterdessen verschiebt der Vormarsch von KI und digitalen Plattformen die Wettbewerbslandschaft grundlegend. Im Jahr 2026 sehen zwei Drittel der deutschen Finanzberater (65 %) in Neo-Brokern eine ernsthafte Bedrohung für den Erhalt ihrer Kundenvermögen. Was während der Covid-Pandemie als bloßer App-Download-Trend (wie bei Robinhood) begann, hat sich zu einer ernsthaften Welle entwickelt: Vor allem junge Anleger wenden sich diesen kostengünstigen digitalen Plattformen zu.
Der Wandel vollzieht sich rasant, und die Herausforderungen von morgen stehen bereits vor der Tür. Unter den deutschen Finanzberatern erwarten 38 %, dass KI-gestützte Tools für Selbstentscheider innerhalb der nächsten fünf Jahre zu ihrer primären Konkurrenz werden; lediglich 7 % glauben, dass der Wettbewerb dann noch von traditionellen Beratern ausgehen wird. Da jüngere Investoren zunehmend digitale Finanzberatung bevorzugen, müssen Unternehmen dringend evaluieren, an welchen Stellen Technologie ihre Wertschöpfung sinnvoll ergänzt – und wo das Risiko einer Disintermediation (dem Umgehen des Beraters) droht.
Laden Sie unseren vollständigen Bericht „2026 Natixis Global Survey For Financial Advisors“ herunter, um vertiefende Einblicke in folgende Themen zu erhalten:
- Verhaltensbiologie der Anlage: Umgang mit dem Anlageverhalten in volatilen Märkten
- Die neue Rolle der KI inPortfolios und der täglichen Finanzberatungspraxis
- Wettbewerbsfähigkeit in einer digital ausgerichteten Finanzberatungslandschaft
- Der Generationenwechsel: Wie Sie die Kunden von morgen gewinnen
- Nachfolgeplanung und langfristiges Unternehmenswachstum
Vielen Dank für Ihr Interesse.
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