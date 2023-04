Patrick Sobotta von Natixis IM „Fondsselekteure sind das Herzstück unserer Arbeit“

Eine starke Marke ist einer der wichtigsten Bausteine für den Erfolg in der Vermögensverwaltung. Das Unternehmen Broadridge hat die stärksten Marken im europäischen Asset Management in der „Fund Brand 50“-Studie ermittelt. Dafür wurden rund 1200 der wichtigsten Fondsselekteure in zehn Kernmärkten befragt. Die Ergebnisse der Studie gibt es hier im Detail zum Nachlesen.

Viele Plätze im Ranking nach vorne gerückt ist der französische Vermögensverwalter Natixis. Ein Kurz-Gespräch mit Patrick Sobotta, Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich & Zentralosteuropa bei Natixis IM.

Respekt, 50 Plätze hoch – hat sich die erste Euphorie bereits gelegt?

Wir werden diesen starken Aufstieg im Ranking in den kommenden Tagen noch weiter feiern, da es ein hartes Stück Arbeit für uns war. Es freut uns in besonderem Maße, dass die Kombination aus innovativen und klassischen Methoden im Laufe der letzten Jahre zu einem so guten Resultat geführt hat. Die Euphorie wird noch lange andauern, wir arbeiten aber schon jetzt an den kommenden Projekten.

Wie bewerten Sie das Abschneiden im europäischen Konzert?

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um an das Ranking in unserem Heimatmarkt – Frankreich - aufzuschließen. Mit dem überdurchschnittlichen Aufstieg in Deutschland als auch in Österreich verringert sich der Abstand jedoch deutlich. Dies ist der Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse in Form von Veranstaltungen wie beispielsweise dem Zusammenkommen von Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller und Head of Private Banking and Wealth Management Husam Masri zu verdanken. An dieser Stelle danke ich für die überwältigende Resonanz, die uns in diesem Zusammenhang entgegengebracht wurde.

Welche Botschaft nehmen Sie mit aus dieser Studie?

Sensibilisierung für Kundenbedürfnisse und eine langfristig orientierte Kundenzuwendung zahlt sich nicht nur auf monetärer, sondern auch zwischenmenschlicher Ebene aus und stärkt das Vertrauen in uns als Asset Manager.

Ausschnitt aus der Broadridge-Studie 2023

Ganz ernsthaft: Welche Strategie setzen Sie künftig um, auch angesichts eines drohenden Provisionsverbots?

Wir haben schon vor einigen Jahren für unsere gesamte Produktpalette clean-fee Anteilsklassen aufgelegt, diese werden von Beratern auch immer häufiger genutzt. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden seit etlichen Jahren white lable solutions, subadvised funds und tailormade solutions an.

Wo sehen Sie bei Natixis noch Luft nach oben, was wird bereits erstklassig umgesetzt?

Wir haben uns hohe Ziele gesetzt und das Ergebnis bestärkt uns darin, unsere Aktivitäten noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten. Dabei stellt der Fondsvertrieb für uns keinen Selbstzweck dar, sondern bietet dem Kunden Zugang zur gesamten Wertschöpfungskette. Durch konstante Evaluation der Marktgegebenheiten stehen wir unseren Kunden jederzeit als Partner mit individuellen Lösungen zur Seite.

In zwei Sätzen: Wofür steht Natixis IM?

Diversity ist bei Natixis IM nicht nur eine Floskel, sondern Sinnbild für unseren flexiblen Multi-Boutiqen-Ansatz und somit tagtäglich gelebt. Mit über 20 voneinander unabhängigen Investmentboutiquen, die ihre jeweils eigene Unternehmenskultur und Marktmeinung haben, gelingt es uns durch Vielfältigkeit und Spezialisierung auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse optimal einzugehen.

Welche Rollen spielen Fondsselektoren im täglichen Vertriebsgeschäft?

Sie sind das Herzstück unserer Arbeit, denn ohne euch würde es uns nicht geben.

Gibt es länderspezifische Eigenarten beim Selektieren?

Die Eigenarten zeigen sich bereits in den einzelnen Bundesländern beziehungsweise Kundengruppen und gerade dies macht unseren Beruf so spannend!

Versetzen Sie sich in den Rolle eines Fundbuyers. Für welche Disziplin ist Natixis IM bereits gesetzt, welche Disziplin geht noch an die Konkurrenz und dort an wen?

Individuelle Lösungen wie beispielsweise die Risikoprämien-Strategie, welche wir für die Commerzbank aufgelegt haben als auch Fixed-Income-Lösungen von Loomis Sayles, Alternatives mit dem DNCA Alpha Bonds, Mirova zum Thema ESG & Impact Investing, Ossiam‘s Shiller-Ansätze sowie Thematics Asset Management und unsere Themenfonds kennen unsere Investoren. Um dieses Angebot für unsere Kunden zu vervollständigen, sind wir seit Jahren mit Branchenkollegen auf Joint Events, um den Best-in-Class Überblick zu gewährleisten. Die nächste große Veranstaltung findet bereits am 06.06.2023 mit der DWS, Ampega und Nordea statt.