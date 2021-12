Eigentlich begeben Unternehmen Aktien, um sich von Anlegern Geld für neue Investitionen zu besorgen. Tatsächlich sind es aber seit einiger Zeit immer mehr die Unternehmen selbst, die ihre eigenen Aktien den Anlegern abkaufen. Laut einer aktuellen Schätzung haben amerikanische Unternehmen zwischen den Jahren 2009 und 2019 Aktien im Volumen von 4.000 Milliarden US-Dollar erworben.

Weltweit werden es allein in 2019 wohl nahezu 1.000 Milliarden US-Dollar sein, die von den Unter­nehmen zurück zu den Anlegern wanderten; vier Fünftel davon von Unternehmen mit Sitz in den USA. Allein Apple hat in den letzten beiden Jahren Aktien im Wert von 140 Milliarden Dollar zurückgekauft. In Europa sind die Rückkäufe mit einem Volumen von 100 Milliarden US-Dollar zwar deutlich geringer, der Trend geht aber ebenfalls nach oben.

Verkehrte Welt? Jedenfalls wirft diese Verwendung von Kapital viele Fragen auf, darunter auch solch weitreichende wie: Werden dadurch Löhne und Gehälter niedrig gehalten? Werden Fortschritt und Innovation verhindert? Tragen sie zur Ungleichverteilung von Vermögen bei? Braucht eine alternde und schrumpfende Volkswirtschaft generell weniger Kapital?

So weit will ich gar nicht gehen, sondern eine viel einfachere, für den Investor gleichwohl wichtige Frage stellen: Sind Aktien­rückkäufe immer ein gutes Zeichen für die Stärke eines Unternehmens?

Zugegeben: Aktienrückkäufe scheinen ein relativ einfaches Management-Tool zu sein, quasi ein Allheilmittel gegen alles, was den Aktienkurs schrumpfen lässt. Schlechte Quartalsergebnisse? Verlust von Führungskräften? Sinkende Gewinnmargen?

Wenn Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm ankündigen, reduzieren sie die Anzahl der ausstehenden Aktien, und der Markt wird das Unternehmen wahrscheinlich mit steigenden Kursen belohnen. Und nicht nur das eigene Unternehmen: Immerhin reduziert das immens hohe Volumen an Rückkäufen das Angebot an Aktien im Allgemeinen, und Knappheit sorgt dann auch auf der Ebene eines Index für steigende Preise.