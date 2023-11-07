Laura Kaliszewski steigt bei Natixis Investment Managers (Natixis IM) auf. Sie verantwortet in neuer Position den Bereich nachhaltiges Investieren für Kunden des global tätigen Vermögensverwalters.

Natixis IM ernennt Laura Kaliszewski zur „Global Head of Client Sustainable Investing“. In dieser Rolle wird Kaliszewski ein Team leiten, das Kunden im Bereich nachhaltiges Investieren berät. Sie berichtet an den internationalen Vertriebsleiter Fabrice Chemouny und USA-Geschäftsführer David Giunta.

Seit 2020 bei Natixis – Deutsche Bank und JP Morgan frühere Stationen

Kaliszewski kam 2020 zu Natixis IM und leitet den Bereich nachhaltige Investmentlösungen. Bevor sie zu Natixis IM kam, arbeitete sie für Unternehmen wie Moody's, Blue Orchard, Deutsche Bank und JP Morgan sowie bei internationalen Entwicklungsorganisationen wie der Weltbank und der International Finance Corporation. Kaliszewski verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen nachhaltiges Investieren, Impact Investing, Portfoliomanagement sowie in der Analyse von Kreditrisiken.

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Natixis hat hierzulande zuletzt sein Vertriebsteam kräftig ausgebaut. Nach Erik Crawford, Victoria Sophie Glade und Christian Müller gab der Asset Manager mit Kevin Dunzel und Nikolaus Weilhartner jüngst die Zugänge vier und fünf im Frankfurter Team bekannt.