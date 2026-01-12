Natixis Investment Managers verstärkt seine Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa und ernennt Setara Feroozi zur Client Relationship Managerin. Sie berichtet an Patrick Sobotta.

In ihrer neuen Rolle verantwortet Setara Feroozi die Betreuung und den Ausbau von Kundenbeziehungen in den Segmenten Family Offices, Dachfondsmanager sowie Corporate-Pension-Lösungen.

Darüber hinaus übernimmt sie eine aktive Rolle beim weiteren Ausbau des neu geschaffenen Teams Liquidity & Digital Investment Solutions, mit besonderem Fokus auf Neobroker und digitale Distributionsmodelle, in denen sie über ein starkes Netzwerk und ausgewiesene Marktkenntnisse verfügt. Damit unterstreicht Natixis Investment Managers den Anspruch, institutionelle Kundenbetreuung, regionale Nähe und innovative Distributionsansätze miteinander zu verbinden und die Präsenz in Kern- und Wachstumsmärkten weiter auszubauen.

Setara Feroozi bringt umfassende Erfahrung im institutionellen Kundenmanagement sowie im Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit. Zuletzt war sie mehrere Jahre bei der CFA Society Germany e.V. tätig, wo sie mit institutionellen Marktteilnehmern, Kapitalmarktakteuren und Entscheidern der Finanzindustrie zusammenarbeitete. Als Senior Manager Projects & Stakeholder Engagement verantwortete sie unter anderem die Koordination nationaler und europäischer Initiativen, den Ausbau strategischer Partnerschaften sowie die Positionierung komplexer Kapitalmarktthemen gegenüber professionellen Zielgruppen.

Zuvor sammelte sie weitere relevante Erfahrung in den Bereichen Financial Services, Corporate Governance, Legal Banking & Finance sowie internationales Projektmanagement. Sie ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Französisch, Farsi/Dari) und verfügt über einen akademischen Hintergrund in Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf europäischer Integration und politischer Ökonomie.

Patrick Sobotta sagt: „Setara Feroozi vereint ausgeprägte Kundenorientierung, strategisches Verständnis und ein tiefes Gespür für unsere Märkte im CEE-Raum. Ihr Netzwerk und ihre Kenntnisse sind eine perfekte Ergänzung für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten in Deutschland, Österreich und Osteuropa – sowohl im klassischen institutionellen Geschäft als auch im Bereich digitaler Investmentlösungen.“